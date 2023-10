El PP se muestra dispuesto a hablar con todos los grupos sobre el presupuesto y les pide propuestas

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha manifestado su disposición al diálogo sobre los presupuestos de la comunidad autónoma de 2024 "sin vetos ni restricciones a ningún grupo político" y les ha pedido que "hagan propuestas".

"No vamos a excluir a nadie y que nadie se atreva a decir que no se le ha permitido participar puesto que el trámite parlamentario no se ha iniciado aún", ha subrayado el coordinador general y portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, que ha recalcado que "quien no quiera participar será porque se autoexcluye".

Según Alonso, la disposición del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "a hablar y a escuchar a todos para alcanzar consensos no debería sorprender a nadie, porque así lo viene demostrando desde el inicio de la legislatura".

Asó lo ha señalado el portavoz del PP tras conocer las reacciones de algunas formaciones sobre el ofrecimiento de la presidenta de "abrir un diálogo político y social" sobre el anteproyecto de Presupuestos de Cantabria para 2024 que acaba de cerrar el Ejecutivo.

Al respecto, ha lamentado que del PSOE de Pablo Zuloaga "no pueda esperarse nada", porque "se ha instalado en una actitud difamatoria y obstruccionista que no aporta nada para Cantabria".

También ha recordado a Zuloaga que el documento presupuestario que elabore el Gobierno se registrará en el Parlamento para su aprobación, "como siempre", y que las enmiendas y el debate de ese documento "será el de siempre".

En este sentido, ha recordado que el trámite parlamentario no se ha iniciado y el PP está "a la espera de aportaciones de los partidos que quieran implicarse en este documento básico para el funcionamiento de Cantabria".

"Si el PSOE y Vox quieren hacerlo, bienvenidos. Pueden hacerlo ahora y durante su tramitación en el Parlamento", ha recalcado Alonso, recordando que "la voluntad de diálogo abierta" trasladada por Buruaga "ha sido entendida por algún grupo político, como el PRC, que ya ha trasladado propuestas sobre la Reforma Fiscal o la modificación de la Ley del Suelo".

Y al hilo, ha replicado a Vox que "no puede exigir ser el único interlocutor del Gobierno" y que el PP "no va aceptar que nadie vete a nadie". De hecho, según ha indicado, este mismo martes desde el Grupo Popular se les realizó un nuevo ofrecimiento a realizar sus aportaciones para el presupuesto.

Por último, el dirigente del PP ha asegurado que su partido "es consciente" de que cuenta con 15 de 35 diputados y de que "tiene que trabajar" por alcanzar el mayor consenso posible para sacar adelante unas cuentas públicas que "revitalicen" la economía de Cantabria.