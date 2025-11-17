PP y Palacio tumban una iniciativa del PRC para declarar los consultorios rurales como servicio básico esencial

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado en su sesión de este lunes una proposición no de ley (PNL) presentada por el PRC que instaba al Gobierno autonómico (PP) a declarar a los consultorios rurales como servicio básico esencial del sistema público de salud.

La iniciativa no ha encontrado la aprobación de la Cámara debido al voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio; mientras ha recibido el voto a favor del PSOE y la abstención de Vox.

Además de la declaración, la PNL instaba al Ejecutivo cántabro a garantizar la financiación de los consultorios y una atención médica y de enfermería estable y continua, con una dotación adecuada de personal, especialmente en los municipios en riesgo de despoblación con incentivos y programas de retención de profesionales.

Asimismo, recogía garantizar que en estos núcleos se asegure la atención sanitaria a menos de veinte minutos durante las 24 horas del día, entre otras.

En la defensa de la iniciativa, la diputada regionalista Paula Fernández ha dicho que se trata de una propuesta "sencilla", pero "importante, potente" y "absolutamente necesaria". Así, ha aseverado que la Atención Primaria es "el corazón del sistema" y "el lugar donde se previene, se detecta a tiempo, se cuida y se acompaña".

Y ha criticado al consejero de Salud, César Pascual, y a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "la presidenta que se autodenominó sanitaria", no haber situado la Atención Primaria como una "prioridad".

La diputada ha pedido al Parlamento convertir en "un compromiso efectivo lo que hasta ahora han sido solo declaraciones de intenciones", y ha afirmado que lo que se estaba decidiendo con la votación de esta PNL es "si queremos ser una comunidad donde vivir en un valle remoto o en el centro de Santander no sea impedimento para poder tener los mismos derechos de asistencia de nuestra salud", ha sostenido.

También se ha referido a que ha habido cierres de consultorios, sin médicos o con solo personal de enfermería, una atención domiciliaria "descuidada" y un "parche" del transporte sanitario que "no ha funcionado".

Por parte de Vox, Natividad Pérez ha anunciado la abstención de su grupo a esta PNL porque, si "es bien intencionada", la formación no está de acuerdo con su exposición de motivos, alegando "falta de concreción" en algunas propuestas, mientras que otras son "irrealizables".

Además, ha recriminado a Fernández que durante ocho años su partido ha gobernado en coalición con el PSOE con la "responsabilidad de poder hacer lo que ahora piden", y ha enfatizado que "esta situación no se ha llegado por generación espontánea", sino por la progresiva degradación y desmantelamiento de la sanidad rural".

Por la bancada socialista, Raúl Pesquera ha justificado el voto a favor de su grupo en que la iniciativa se puede realizar porque "hay recursos" y ha criticado que lo que no hay es "ni capacidad ni competencia" para hacer que el sistema sanitario público "funcione", que es "a lo que nos están acostumbrando", ha apostillado.

Y por el PP, Miguel Ángel Vargas ha defendido la gestión del Ejecutivo, que "está haciendo todos los esfuerzos por mantener la Atención Primaria", y ha reprochado al PRC que durante su gobierno se trasladó a los ayuntamientos las competencias regionales en materia de consultorios rurales, acusándoles de ser ellos lo que los cerraban, "como el de Los Tojos", ha ejemplificado.

"Todos tienen el derecho a tener los mismos recursos y la misma atención y así procuramos que se garantice", ha asegurado el 'popular', que ha acabado su intervención haciendo una llamada a la aprobación de los presupuestos de 2026, donde se contemplan actuaciones para "mantener y mejorar" los consultorios rurales.

PROGRAMA MUSCULOESQUELÉTICO

Por otra parte, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha ensalzado el programa musculoesquelético de Cantabria, pionero en España y "ejemplo" para otras comunidades autónomas, que ha atendido a más de 4.000 pacientes, con una resolución del 83% de los casos sin necesidad de derivación hospitalaria.

Ha destacado que con él las derivaciones desde Atención Primaria y Reumatología y Traumatología han disminuido "de forma muy significativa", en torno a un 20%, y las demoras medias en Reumatología se redujeron en cerca del 40%. Además, en el ámbito laboral las bajas por causas musculoesqueléticas cayeron entre un 33% y un 42%, mientras los días de baja se redujeron hasta un 37%.

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del PSOE en sustitución del consejero de Salud que se encuentra en Madrid en los premios 'Best in class', en los que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla está nominado en varias categorías.