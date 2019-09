PP pide a PRC-PSOE que "deje el paripé" y diga ubicación de Vuelta Ostrera

Publicado 07/09/2019 14:01:48 CET

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP cántabro ha pedido al Gobierno regional y al Ministerio para la Transición Ecológica que "dejen de hacer el paripé" con Vuelta Ostrera y desvelen ya la ubicación elegida para la nueva depuradora, que "conocen desde hace meses y ocultan por motivos electorales"..

"El Ministerio sabe perfectamente cuál será la nueva ubicación y su socio, el Gobierno de Revilla, también, pero no se mojan y lo ocultan deliberadamente para tratar de evitar el coste electoral", ha afirmado el diputado 'popular' Roberto Media.

El parlamentario ha recordado que el expediente para elegir la ubicación para la alternativa a la estación depuradora de aguas residuales, que debe ser demolida tras la sentencia del Tribunal Supremo que la declaró ilegal, "cuenta con todos los informes necesarios desde hace meses y ya se han cumplido todos los trámites", por lo que "nadie se cree que la decisión no esté tomada".

Además, Media ha recordado que en febrero algunos medios de comunicación publicaron que la ubicación elegida era la Isla de Solvay y el secretario de Estado de Medio Ambiente anunció que ese mismo mes se adoptaría una resolución definitiva que "se está demorando sin motivo".

Según el diputado del PP, con la convocatoria de las elecciones generales y autonómicas de mayo "se impuso el parón y el silencio y ahora que parece claro que va a haber repetición electoral, socialistas y regionalistas han optado por la ocultación, por marear la perdiz y decir medias verdades en una estrategia en la que han implicado, incluso, a sus alcaldes".

Media ha puesto como ejemplo a la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz (PRC), que ha invitado a la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, "a hacer el paripé y visitar las posibles ubicaciones". "Da la impresión de que, aunque no lo diga, ella sí sabe cuál es la elegida", ha apostillado.

Para el diputado popular, si todos estamos de acuerdo y exigimos que Vuelta Ostrera no se derribe hasta que se construya la nueva EDAR, no se entiende y no es aceptable que, por primera vez, avancen más rápido los trámites administrativos para la demolición que los imprescindibles para construir la infraestructura que la sustituirá.

"Parece que el Gobierno de España está en funciones para ejecutar la nueva depuradora y definir su ubicación final, pero no para continuar los trámites para derribar Vuelta Ostrera y adjudicar la redacción del proyecto de demolición", ha insistido.

"Basta ya. Hasta cuándo van a seguir tomando el pelo a los cántabros", ha afirmado el portavoz 'popular', quien ha instado a los gobiernos de Cantabria y España a que, "de una vez por todas, dejen de lado los intereses partidistas y asuman su responsabilidad".

Además, ha defendido que, en un asunto "tan delicado y serio" como este, "no pueden primar los intereses partidistas, sino los criterios técnicos".

Para finalizar ha recordado que el PP siempre ha defendido que la decisión se debe adoptar con un alto grado de consenso y ser la más sostenible técnica y económicamente y la de menor impacto social y medioambiental.