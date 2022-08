El PP pide prolongar la gratuidad del Torrebús hasta después de Navidad

"Esto es mucho más importante que apagar las luces de los escaparates", advierte Fernández Teijeiro

TORRELAVEGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Torrelavega ha pedido que se prolongue la gratuidad del Torrebús hasta el 8 de enero de 2023, después de las fiestas navideñas.

La portavoz municipal del PP, Marta Fernández Teijeiro, ha anunciado una moción para que se realice "una experiencia piloto que ponga en valor el impacto positivo desde el punto de vista ambiental, energético y comercial del transporte público".

"Esto es mucho más importante que apagar las luces de los escaparates", ha advertido la edil, quien ha destacado que el autobús municipal "existe gracias al empecinamiento del Partido Popular" y ha lamentado que "los partidos gobernantes no están sacando todo el provecho que puede dar, y menos en el actual contexto de necesidades de ahorro energético y de reducción de gases de efecto invernadero que están alterando el clima".

Fernández Teijeiro ha señalado en un comunicado que el Ayuntamiento debería ponerse en contacto con la Universidad de Cantabria para que hicieran el seguimiento y estudio del impacto positivo de una gratuidad del Torrebús en la reducción de tráficos, el ahorro de combustible, la rebaja de contaminación y el incentivo a la movilidad de los usuarios y consumidores de toda la comarca durante esas semanas de gratuidad. Además, según ha dicho, "sería una gran ayuda a las familias en estos momentos de inflación desbocada".

"Un Ayuntamiento que termina todos los ejercicios con superávit y con monstruoso remanente de tesorería no tiene ninguna excusa para no gastar algo más en el Torrebús", ha agregado la portavoz 'popular', quien ha preguntado que "si se pueden hacer gratis las cercanías y medias distancias ferroviarias, ¿por qué no unas cuantas líneas de autobús como las actualmente existentes en Torrelavega?".

"Municipios que tenga muchas líneas podrían ver esto menos claro por el elevado coste que puede suponer, pero donde tenemos solo unas pocas líneas no debería haber ningún problema, porque las consecuencias presupuestarias son mínimas", ha apostillado.

A juicio de la portavoz del PP, "mejor que tomar medidas absurdas que perjudican a los comercios o el confort de los trabajadores en los centros de trabajo, es actuar sobre el transporte público, que a la vez impacta en consumo energético, gasto familiar y contaminación".

"Creemos muy interesante implantar un periodo como este de gratuidad del Torrebús y luego evaluar con los técnicos los resultados para diseñar una política de precios que realmente incentive el uso del transporte público en Torrelavega, no para unos meses, sino para los años próximos".

Finalmente, ha deseado que haya "sensibilidad en las demás fuerzas políticas para realizar esta experiencia innovadora en Torrelavega".