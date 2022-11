El PP presentará una enmienda a la totalidad de unos PGC "pensados para el interés electoral del Gobierno"

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2023 porque, en opinión, no están pensados para responder a los problemas de los cántabros sino a "los intereses electorales de un Gobierno PRC-PSOE que vive de espaldas a la realidad y actúa a golpe de anuncio y titular".

"Creo que este es el presupuesto de un Gobierno agotado que vive totalmente de espaldas a la realidad y del que no podemos esperar otra cosa que una lluvia corta de subvenciones, mucha propaganda, primeras piedras y nada más", ha remarcado.

Buruaga ha explicado en rueda de prensa que a su partido "no le queda otra opción" que mostrar su "profunda discrepancia" con un presupuesto "ficticio" y forzar un debate de totalidad para que "los cántabros sean conscientes de lo mal que Cantabria está siendo gobernada" y, sobre todo, sepan que la coaliación del presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), con el Partido Socialista no tiene "ninguna intención de cambiar de rumbo porque sus cuentas para 2023 son más de lo mismo, otra oportunidad perdida".

Según la dirigente del PP, hay "múltiples razones" para mostrar un "profundo desacuerdo" con este presupuesto, pero dos que por sí solas constituyen a su juicio un motivo "más que suficiente" para rechazarlo: que no atienden la urgencia de los cántabros, "no sirven para dar una respuesta a una Cantabria en situación límite", y no garantizan el funcionamiento adecuado de los servicios públicos esenciales, especialmente la sanidad.

Según la popular, la prioridad del Gobierno en este momento debería ser frenar la ralentización económica, ayudar a las familias y proteger y devolver la competitividad al tejido productivo.

Sin embargo, con este presupuesto "Revilla y sus socios continúan desentendiéndose de los cántabros y despilfarrando cualquier posibilidad de recuperación" y la mejor prueba de ello, ha añadido, es su negativa a bajar impuestos.

En este sentido ha hecho hincapié en que el PP no puede respaldar un presupuesto que no solo no baja impuestos, sino que los sube al negarse a deflactar los impuestos a la inflación en el momento de mayor recaudación de la historia, al tiempo que "siguen asfixiando a impuestos a los ciudadanos y les despachan con una mal llamada rebaja fiscal que en realidad es una broma de mal gusto".

Para Buruaga, se trata de una "medida cosmética" a la que el Gobierno se ha visto arrastrado por cálculo electoral; "de miseria", porque "con una paguilla de 100 euros en el mejor de los casos esto no se arregla"; para unos pocos, porque dejan fuera de cualquier beneficio fiscal a la clase media, y sin ningún efecto en 2022, que es cuando peor lo están pasando los cántabros, ha dicho.

A juicio, en este presupuesto hay" mucho anuncio, mucha propagada y poco más, porque de lo que va es de engrasar la campaña electoral de la coalición de gobierno, y por eso, es la gran mentira de la coalición de los regionalistas con el PSOE".

"Mienten cuando nos dicen que bajan los impuestos y nos los suben; mienten en las promesas de inversión que primero recortan y después no ejecutan; mienten en los gastos esenciales sistemáticamente infradotados y mienten en las previsiones económicas, lo que convierte a estas cuentas en irreales y de imposible cumplimiento. Papel mojado", ha zanjado, y ha reiterado que estas cuentas parten de un "escenario ficticio, montado sobre la utopía de un crecimiento del 2,1% que ha sido desautorizado por todos los organismos nacionales e internacionales en España y en Cantabria".

Según la popular, tampoco es real el incremento histórico del 4,9% del que habla el Gobierno de Cantabria si se compara con el presupuesto definitivo de 2022 y, si se tiene en cuenta la previsión de inflación, por encima del 8%, lo que hay es una bajada real de presupuesto.

El segundo motivo para decir no a estos presupuestos es que un año más, en su opinión, no se dota a los servicios públicos esenciales de los recursos y la financiación suficiente para garantizar su adecuado funcionamiento, especialmente en Sanidad.

La presidenta del PP ha advertido de que las cuentas de Sanidad son una réplica exacta de las de años anteriores, "serán un lastre en la gestión" y hacen "imposible" corregir los déficits estructurales que arrastra el servicio público de salud, porque "ni afrontan los problemas de una Atención Primaria al borde del colapso, ni planifican ni ordenan eficazmente los recursos humanos, ni abordan la reducción de las listas de espera en atención especializada, ni impulsan la mejora de infraestructuras sanitarias, ni avanzan en la puesta en marca de la unidad de protonterapia".

Como ejemplo, ha explicado que el capítulo de personal consigna 45 millones menos de lo efectivamente ejecutado este año, "lo que suena a broma sino fuera tan serio en plena negociación para desactivar la huelga médica en Atención Primaria".

Para Buruaga, "nadie se puede creer que con estas cuentas el Gobierno esté por la negociación", puesto que "es imposible cumplir con las obligaciones salariales, cumplir lo pactado y cualquier acuerdo presente o futuro de fin de huelga", ha asegurado.