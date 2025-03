El PP rechaza una iniciativa de PRC y PSOE para que el SCS asuma todos los abortos porque ya lo hace en más del 90%

Cantabria es la ccaa con el porcentaje más alto de abortos en el sistema de salud autonómico, un 93% en 2024

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado una proposición no de ley conjunta de PRC y PSOE que pedía garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea una prestación sanitaria que se realice en su totalidad en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para que las mujeres no tengan que desplazarse a otras comunidades, concretamente a Madrid y Valladolid, que es donde se encuentran los dos centros que la región tiene concertados para este fin.

Los 'populares' han votado en contra de la propuesta porque Cantabria es la comunidad con el porcentaje más alto de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas por el sistema de salud autonómico, con un 89% frente al 18,5% de la media nacional, cifra que en 2024 se elevó hasta el 93% ya que, de los 901 abortos realizados en Cantabria el pasado año, 836 se hicieron en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cajiga. Así, solo un 6,8% de las mujeres tuvieron que desplazarse a otras comunidades.

También han rechazado la proposición no de ley (PNL) Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, con lo que no ha salido adelante.

Con su propuesta, regionalistas y socialistas pedían un programa especial de atención a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) por el procedimiento quirúrgico, indicado entre la semana 9 y la 14 de gestación; así como que los abortos farmacológicos, que se practican en el domicilio cuando el tiempo de embarazo es inferior, pudieran realizarse en centros hospitalarios en el caso de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables, con el fin de "preservar su seguridad y su salud".

Además, reclamaban campañas de información y sensibilización sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la disponibilidad de servicios de IVE.

Las diputadas Paula Fernández (PRC) y Nórak Cruz (PSOE) han explicado que el objetivo era evitar desplazamientos y gastos de viajes a las mujeres y a sus acompañantes, así como garantizar que pudieran elegir entre los métodos quirúrgico y farmacológico a la hora de interrumpir su embarazo ya que algunas "no tienen las condiciones óptimas" para hacerlo en casa.

Por ejemplo se han referido a quienes "viven solas", "tienen miedo", migrantes que viven en "condiciones críticas" o mujeres en situación de prostitución.

Ante el rechazo de los grupos, han lamentado que son "muy pocas" las mujeres que son derivadas a otros territorios para sus abortos --en 2023 fueron 61-- y tratarlas dentro del SCS "no supone ningún coste económico", por lo que lo que piden "se puede hacer si hay voluntad política".

Sin embargo, desde el PP, Juan José Alonso ha subrayado que número de supuestos que se realizan fuera de Cantabria es "residual", por lo que ha replicado a PRC y PSOE que "los cántabros demandan moderación, sentido común y soluciones a los problemas que les lastan el día a día, pero no que los políticos jueguen a crear problemas donde no los hay". "El Servicio Cántabro de Salud cubre el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo a las que se someten las cántabra", ha sentenciado.

Mientras, Vox ha calificado el aborto como "uno de los grandes fracasos de nuestro tiempo" y lo ha comparado con la esclavitud para señalar que es la "práctica inhumana" de la que "se avergonzarán las futuras generaciones". Además, ha criticado que se utilicen términos "eufemísticos", como interrupción voluntaria del embarazo, cuando "lo que hace el aborto es aniquilar, exterminar, terminar, destruir".

El diputado Armando Blanco ha culpado en gran parte del número de interrupciones del embarazo al "feminismo mal entendido que se ha centrado en convencer a la mujer de que la maternidad es un castigo", así como a que "hemos dejado de preocuparnos en la prevención del embarazo", porque "el aborto se evita educando a nuestros jóvenes en una vida sexual sana, madura, responsable y sobre todo, respetuosa".