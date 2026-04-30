El PP reclama a dos concejales del PSOE que paguen las costas del juicio por no convocar la Mesa de Negociación

El portavoz del PP en Torrelavega, Miguel Ángel Vargas - PP

TORRELAVEGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Torrelavega ha anunciado este jueves que pedirá al alcalde, Javier López Estrada (PRC), en el Pleno del próximo martes, 5 de mayo, que reclame a los dos concejales socialistas responsables que reintegren al Ayuntamiento las costas del juicio "que causaron indebidamente y que era completamente evitable" por no convocar las Mesas de Negociación del Personal Funcionario.

El portavoz del PP en Torrelavega, Miguel Ángel Vargas, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa tras conocer la sentencia que condena al Ayuntamiento por vulnerar el derecho de libertad sindical al "negarse deliberadamente" a convocar la Mesa de Negociación de Funcionarios durante más de un año, limitando así la participación sindical.

Para Vargas, "la intención de PRC-PSOE de tratar de limitar la participación en materia de recursos humanos es total", y ha subrayado que ya al inicio de la legislatura "regionalistas y socialistas expulsaron a los grupos de la oposición de estas mesas y ahora se niegan a convocarlas", pues la última fue en diciembre de 2024.

El PP ha señalado que el reglamento municipal obliga a convocar este órgano al menos una vez al mes. Por lo que, según ha dicho el portavoz, si los concejales responsables hubieran cumplido con su obligación convocándolo y no hubiesen ignorado el escrito de CCOO, "esta condena no se hubiese producido".

"Los torrelaveguenses no pueden, ni deben, ser los paganos de la mala praxis de estos dos concejales socialistas que se han negado a hacer su trabajo por un empecinamiento político de limitar la participación saltándose las normas. Ahora deben asumir su responsabilidad", ha concluido Vargas.