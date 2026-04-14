El PP registra 27 enmiendas a los PGC, 3 junto al PRC sobre el Consejo de Juventud, boleras y centro de salud de Cueto

Archivo - Juan José Alonso, portavoz del PP en el Parlamento - PP - Archivo

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha registrado este martes 27 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) elaborado por el Gobierno del PP para este 2026, de las que tres son conjuntas con el PRC y están relacionadas con el Consejo de la Juventud, la reparación del Centro de Salud de Cueto, en Santander, y actuaciones en algunas boleras de la región.

Al hilo de esto último, el consejero de Economía, el 'popular' Luis Ángel Agüeros, emplazó a todos los grupos la semana pasada --durante el Pleno de debate de las enmiendas a la totalidad que presentaron PSOE y Vox-- a aprobar una enmienda para posibilitar la creación de tres boleras que el regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril de un infarto, había deseado en San Martín de Toranzo (Santiurde de Toranzo), Astillero y Arenas de Iguña.

Las otras 24 enmiendas presentadas por el Grupo Popular abordan cambios de denominación, ajustes puntuales y modificaciones técnicas para una ejecución "más efectiva" de un presupuesto que alcanza los 3.925 millones de euros, 232 más que el de 2025, y en el que el gasto en salud, servicios sociales y educación representa el 65%, ha destacado el portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso.

Para el diputado, las iniciativas que su formación ha presentado "fortalecen aún más estas cuentas" y permitirán al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "seguir construyendo e impulsando una Cantabria de primera: atrayendo inversión, creando riqueza y empleo, y generando una tierra de oportunidades".

Así lo ha dicho Alonso este martes, en el que ha concluido el plazo de la presentación de las enmiendas tanto al proyecto de Presupuestos como al de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento'. Respecto a este último, los 'populares' no han presentado ninguna enmienda.