El PP se reúne este jueves con todos los grupos parlamentarios por los Presupuestos de Cantabria 2026

Archivo - El portavoz del grupo popular en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso, acompañado del secretario general del PP a nivel nacional, Miguel Tellado. Foto de archivo - PP - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha citado este jueves a todos los partidos de la oposición representados en el Parlamento para abordar los Presupuestos de Cantabria 2026, cuya tramitación comienza este viernes, 7 de noviembre, cuando finaliza el plazo para solicitar comparecencias.

En concreto, según ha podido conocer Europa Press, los representantes del PP se encontrarán a las 10 horas con el Grupo Parlamentario Socialista, encabezado por su portavoz, Mario Iglesias. Después, a las 11.30 horas, será el turno de Vox, liderado por su portavoz, Leticia Díaz. Por último, no ha trascendido la hora de la reunión con el Grupo Parlamentario Regionalista.

CALENDARIO

Por otro lado, la votación del proyecto presupuestario tendrá lugar el 22 de diciembre, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el primer día del año, tras su publicación en el Boletín Oficial de la comunidad.

Así consta en el calendario aprobado por la Mesa del Parlamento para tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria, que registró el pasado 31 de octubre el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

A partir del viernes, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que concluirá el día 20, a las 14.00 horas, y cuatro días después, el 24 de noviembre, se celebrará el debate en el Pleno del Parlamento, a partir de las 10.00 horas.

En caso de no presentarse enmiendas a la totalidad o no salir adelante ninguna de ellas, el plazo para registrar enmiendas parciales termina el 1 de diciembre a las 12.00 y se debatirán en Comisión los días 11, 12 y 16 de diciembre.