PP saca adelante una propuesta de Vox para que el transporte escolar llegue a enseñanzas no obligatorias

Educación espera una partida en los presupuestos de 2025 para empezar a solucionar las deficiencias del CEIP Juan de la Cosa de Santoña



SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha sacado adelante en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) de Vox que pide al Gobierno de Cantabria (PP) adoptar las medidas necesarias para poder prestar un servicio de transporte escolar a los alumnos que cursan estudios post obligatorios, con el objetivo de evitar "desigualdades" entre quienes quieren seguir formándose pero no tienen en qué desplazarse.

Un objetivo que comparten todos los grupos de la Cámara (PP, PRC, PSOE y Vox). Sin embargo, los regionalistas se han abstenido y los socialistas han votado en contra cuestionando si la intención real de la propuesta de Vox es que ese transporte llegue a los centros concertados. Además, el PSOE defiende que la ampliación del servicio a las etapas postobligatorias se ponga en marcha para el próximo curso 2024-2025 y no para dentro de "dos o tres años" como pretende el Gobierno.

De hecho, los socialistas llevaron a un Pleno anterior una iniciativa pidiendo el transporte escolar para las enseñanzas no obligatorias, pero no salió adelante porque precisamente PP y Vox consideraron que daba poco plazo; seis meses. En la sesión de este lunes también han presentado una enmienda en este sentido, pero nuevamente no ha sido aceptada.

Frente a esta premura, los 'populares' mantienen que su programa de extensión del transporte escolar a enseñanzas postobligatorias llegará en el curso 2025-2026 a alumnos de un total de 88 municipios, de los 102 de la comunidad.

De hecho, la PNL de Vox se ha aprobado este lunes con una enmienda del PP que modifica uno de sus dos puntos para dejar constancia de que el Ejecutivo ya está trabajando en ese programa. Así, cambia la petición de "adoptar progresivamente las medidas necesarias" para impulsar ese transporte por la de "seguir adoptando" esas medidas.

El diputado del PP Álvaro Aguirre ha señalado que lo que no le gusta al PSOE de ese plan es "que lo está consolidando un Gobierno del Partido Popular".

También, desde Vox Armando Blanco ha opinado que el PSOE da un plazo "irreal" al querer exigir que se haga en seis meses "lo que la izquierda no ha resuelto en 12 años" cuando ha gobernado. De ahí que el grupo haya presentado su PNL, que aboga por hacerlo "a corto y medio plazo".

Además, el diputado ha negado las acusaciones de PRC y PSOE de querer defender que el transporte en etapas post obligatorias llegue a la educación concertada, señalando que no es lo que recoge su propuesta, que aboga por llevarlo tanto a centros de referencia como a los que no lo son.

Y es que la regionalista Teresa Noceda --a la que Blanco ha acusado de ir al Parlamento a "defender los postulados" del sindicato STEC, que ha calificado como "de extrema izquierda"-- ha apuntado que Vox se ha dedicado esta legislatura a defender "en cuerpo y alma los intereses de los centros privados".

Así, ha explicado que el PRC se ha abstenido porque entiende que para llevar el transporte a los centros los recursos son "escasos" y "habrá que priorizar" cuáles se benefician: "Habrá que atender a lo que es más abundante en este caso, a la pública, a la de todos", ha defendido.

En la misma línea, los socialistas han denunciado que la propuesta es "el segundo paso" del proyecto educativo de Vox para Cantabria, que comenzó pidiendo en el Parlamento impulsar el Bachillerato concertado.

Un plan que, a juicio del diputado Jorge Gutiérrez, el Gobierno del PP "está comprando" a Vox. "El PP le compró el discurso y lo asumió como propio, y hoy vienen a decirnos que esos mismos jóvenes que van a ir a esos institutos a estudiar Bachillerato, que va a ser concertado y que les va a salir gratis a pesar de ser privado, además van a tener un autobús o un medio de transporte que también les lleve de forma gratuita", ha criticado.

COLEGIO JUAN DE LA COSA

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha intervenido también en el Pleno de este lunes para dar respuesta a preguntas del PRC sobre la actuación llevada a cabo por el Gobierno para resolver los problemas y deficiencias del colegio público Juan de la Cosa de Santoña.

Un centro en condiciones "precarias", con problemas estructurales e incluso un muro "con riesgo de desplome, según el PRC, que Silva visitó el pasado viernes, cuando anunció que su Consejería baraja la construcción de un nuevo edificio para acoger las aulas, mientras que el inmueble existente se conservaría para destinarla a otros servicios.

Para ello, los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de este 2024 cuentan con una partida de 30.000 euros para acometer un plan director que va a determinar el estado estructural y las necesidades del centro, y el consejero ha añadido que espera que las cuentas de 2025 puedan recoger la partida que suponga poner "la primera parte de la solución".

Aunque ha reconocido que la actuación a llevar a cabo "no es sencilla", porque la parcela tiene "una serie de condicionantes" --está afectada por la iglesia de Santa María del Puerto, es zona de protección y tiene edificios con un valor arquitectónico que "no hay que desdeñar"--, de modo que ha llamado a "aunar voluntades" entre todas las administraciones implicadas.

"El tren del Juan de la Cosa se ha arrancado, y yo les invito a que se suban. Creo que entre todos podremos aunar voluntades para dar una solución correcta", ha sentenciado tras señalar que el problema "no se puede arreglar desde una Consejería sin la colaboración de todos".

"Me pongo el primero de la fila para resolver la situación lo antes posible, pero necesitamos la colaboración de todos. Es necesario aunar voluntades, entendimientos, porque no puede ser todo al mismo tiempo y con el mismo nivel de exigencia", ha insistido.

Y es que el consejero y la diputada regionalista que le ha hecho las preguntas, Teresa Noceda, han coincidido en que las condiciones del CEIP no se ajustan "ni al siglo XXI ni al XX".

Por ello, Silva se ha preguntado "cómo es posible" que un colegio esté en esa situación, que Noceda ha tildado de "tercermundista".