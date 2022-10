El PP tilda de "cosmética" las medidas fiscales del Gobierno de Cantabria y cree que es una "oportunidad perdida"

Subraya que la nueva deducción es una medida "puntual", que beneficia a "muy pocos" y "va a servir de poco si no va acompañada de otras medidas"

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tildado de "cosméticas" las medidas fiscales anunciadas ayer, viernes, por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y ha lamentado la "oportunidad perdida" del Ejecutivo de "hacer una verdadera reforma fiscal que ayude a quien más lo necesita".

Así ha valorado, en un comunicado, el PP de Cantabria la propuesta fiscal presentada ayer por la consejera de Economía y Hacienda, la socialista Ana Belén Álvarez, que tiene entre las principales novedades una deducción en el IRPF.

Concretamente, según anunció el Gobierno, esta deducción será de 100 euros para quienes tributen de forma individual y tengan rentas de menos de 30.000 euros o de 200 para quienes hagan la declaración conjunta y no superen los 40.000 euros.

Para los populares, esta medida es "puntual y cosmética" y cree que "va a servir de poco si no va acompañada de otras medidas".

MEDIDAS PARA "QUITARSE DEL MEDIO LA PRESIÓN DE LA OPOSICIÓN"

La secretaria autonómica del PP cántabro y portavoz de Economía de la formación, María José González Revuelta, ha opinado que el Gobierno PRC-PSOE, "se ha visto obligado por las circunstancias y para no quedarse solo y que Cantabria sea la única comunidad autónoma que no hace nada para hacer frente al impacto de la inflación en los ciudadanos, ha tomado unas medidas en las que no cree".

Ha indicado que las deducciones en el impuesto de la renta de este año anunciadas por el Gobierno son "una medida sin efecto para 2022, que es cuando la gente lo necesita; una medida escasa, que va a servir de poco si no van acompañadas de otras, y una medida puntual que no va a tener continuidad en el tiempo".

"En la misma línea que el Gobierno de España se trata de una medida cosmética", ha señalado. Y es que González Revuelta ha afirmado que esta deducción "no beneficia a los que tienen unos ingresos de menos de 15.000 euros ni tampoco a los de más de 30.000".

"Tan solo beneficia a unos pocos, muy pocos, porque la realidad es que muchos de los que ingresan entre 15 y 30.000 euros no están obligados a hacer declaración", ha asegurado la dirigente popular.

González Revuelta ha subrayado que Cantabria es la segunda comunidad autónoma que porcentualmente más ha aumentado la recaudación de toda España, con un crecimiento del 64,5% en 2022 respecto al año anterior, y ha criticado que, "mientras el Gobierno de Cantabria cada día está ingresando más dinero a costa de los ciudadanos por la subida de los precios, no sea capaz de devolver a esos ciudadanos una parte de lo que con mucho esfuerzo han pagado de más".

"El Gobierno se está quedando con el dinero del esfuerzo de la gente pero ni siquiera lo utiliza para dar mejores servicios, sino todo lo contrario cada vez la Sanidad está más colapsada", ha aseverado.

A juicio de González Revuelta, la coalición PRC-PSOE ha planteado esta medida "para quitarse del medio la presión de la oposición y decir que ha hecho algo, pero sin analizar realmente lo que Cantabria necesita".

En este sentido, ha censurado que el Gobierno de Cantabria se sigue negando a deflactar las tarifas del IRPF como han hecho otras comunidades autónomas, algo que implicaría bajar las retenciones y, por tanto, subir la nómina de cada mes, que "es lo que necesita la gente para afrontar la subida brutal de precios de los alimentos que no le permite llegar a fin de mes".

Y ha insistido al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), en que "si quiere copiar al Partido Popular y su propuesta de bajar impuestos, lo haga bien" y aplique íntegramente la propuesta de rebaja fiscal del PP.