El PP de Torrelavega cree que la ERA es "un parche" y apuesta por ampliar el aparcamiento junto a Caligrama

Las soluciones al problema de aparcamiento pasan, a juicio del partido, por mejorar el transporte público e impulsar parkings públicos

TORRELAVEGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Torrelavega cree que la recién aprobada ordenanza de Estacionamiento Regulado Activo (ERA) es "un parche" que "dará publicidad negativa" al municipio y "aportará pocas soluciones al problema de estacionamiento", para el que apuesta por medidas como la mejora del transporte público y la creación de aparcamientos públicos.

Así, además de algunos ya proyectados el partido defiende desarrollar el parking ubicado junto al centro de salud Dobra y al CEPA Caligrama, en La Inmobiliaria, que propone ampliar con otra planta e instalar en la parte superior una zona comercial y recreativa con locales culturales, hostelería, terrazas, etcétera.

Así lo ha señalado la portavoz del PP en Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para dar a conocer la postura del grupo en torno a la ERA, un sistema de aparcamiento rotatorio y gratuito que arrancará en la ciudad en 123 plazas de carga y descarga que se habilitarán para que puedan aparcar los ciudadanos y visitantes a partir de las 11.00 horas.

Los 'populares' no se oponen a que se "rentabilicen" estas plazas que están vacías buena parte del día, pero no creen que sea la solución al problema de estacionamiento. A su juicio, si el sistema funciona bien, su beneficio "sería muy reducido", mientras que tendría un "impacto contrario" sobre la imagen de Torrelavega.

Al hilo, apuntan que la posibilidad de retirada del vehículo si se incumple la normativa y la multa de 100 parece "excesiva" y genera una imagen "hostil" al visitante, y a su vez la opción de anular esa sanción abonando 10 euros en 24 horas hace que tampoco sea "disuasoria".

También creen que la rotación que promueve en esas 123 plazas de 15 calles va a generar "más tráfico y más presión" en su entorno, además de que, al funcionar a través de una aplicación, se incide en la brecha digital excluyendo a quienes no hacen uso de las tecnologías.

Fernández-Teijeiro ha opinado que la ordenanza, aplicada a ese numero de plazas y que contempla la posibilidad de modificaciones, refleja "miedo e inseguridad" por parte del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), al que ha pedido que "reconsidere su concepto de movilidad, que está siendo muy pobre".

"Si estuvieran realmente convencidos de la ERA, tendría que ser mucho mas ambiciosa", ha insistido, calificando la norma como "un experimento con gaseosa" que "creará mucha confusión".

Por ello, y dado que la ordenanza se publicó este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y está en fase de exposición pública durante 30 días, ha animado a los ciudadanos a que "hagan oir su voz" al respecto y digan cuáles son las necesidades de movilidad del municipio.

SOLUCIONES

A juicio del PP, éstas pasan por facilitar el transporte publico con buenos precios y frecuencias "fiables" y desarrollar aparcamientos públicos en La Inmobiliaria, en el arco oeste del Bulevar Ronda, en el Mercado Nacional de Ganados y en la zona de Mies de Vega-Bulevar Altamira. Entre ellos no incluye al proyectado en La Carmencita, ya que señala que los estudios realizados muestran que serviría como "un gran garaje comunitario" en el que estacionarían los segundos coches de las familias residentes en el municipio, por lo que "no va a traer nadie a comprar a Torrelavega".

Para la portavoz, además de por el déficit de plazas, el problema de aparcamiento se debe a que "no existen" buenas líneas de cercanías y autobuses ni una estación intermodal. "Como la gente no puede utilizar el transporte público, tiene que recurrir al vehículo particular", ha resumido.

Así, la ciudad tiene que competir con áreas comerciales del entorno -que ha definido en un radio de 15 kilómetros- donde aparcar es "mucho más fácil". Por ello sostiene que "para llenar de nuevo el centro se necesitan muchas más opciones de transporte público" y, aunque cree que hay que fomentar el uso de la bicicleta, pide "ser realistas": "es complicado ir de compras en bici, o con mal tiempo", además de que un cuarto de la población es mayor de 65 años, ha remarcado.