PP ve "raquíticas" las medidas de PRC-PSOE contra la inflación y le pide bajar el IRPF a todos los cántabros

Le insta a rebajar en un punto todos los tramos autonómicos del IRPF y a reclamar a Sánchez una bajada de impuestos a nivel nacional

El PP considera "raquíticas" y "absolutamente insuficientes" las medidas anunciadas por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) para luchar contra la "inflación desbocada" y le insta a llevar a cabo ya una rebaja de un punto el tramo autonómico del IRPF a "todos" los cántabros.

Además, cree que a esta rebaja del IRPF en Cantabria debería unirse una a nivel nacional como la planteada por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Así lo ha defendido este viernes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha denunciado la "abrumadora falta de reacción" de Sánchez y sus "aliados" en Cantabria ante la "alarmante" situación que están padeciendo los ciudadanos por la inflación.

Buruaga ha censurado que, en este contexto, el Gobierno de Cantabria "lleva un mes perdido en anuncios" pero "sin concretar una sola medida para socorrer a las familias y las empresas" ante esta situación y ha afirmado que las ya anticipadas por el bipartito son "absolutamente insuficientes" y son solo "medidas cosméticas de escaso impacto sobre la economía familiar, los trabajadores y las empresas", cuando no "humo".

"Con una pírrica exención de tasas de 2 millones de euros y una modificación del mínimo familiar y personal exento de tributación en el IRPF esto no se arregla", ha aseverado Buruaga.

Para la líder del PP, "no es serio que un Gobierno autonómico que ha recibido 1.000 millones de euros más del Estado y de la UE pretenda despachar" a los cántabros con unas medidas que le van a costar 30 millones.

Además, ha señalado que la rebaja media de 154 euros anunciada por la consejera de Economía, la socialista María Sánchez, a través de la actualización que plantea de los mínimos personales y familiares del IRPF "no se hará efectiva hasta mediados de 2023".

"Es ahora y no en 2023 cuando las familias que no pueden llenar el carro de la compra, el depósito de la gasolina o pagar el recibo de la luz necesitan liquidez", ha afirmado Buruaga, que ha afirmado que los cántabros "no pueden esperar" a que llegue el "año electoral".

Por ello, ha anunciado que el PP enmendará la ley que plantea la consejera para llevar a cabo esta actualización e intentará introducir la rebaja del IRPF que plantea su partido, aunque ha reconocido que tiene "pocas esperanzas" de que el bipartito, que gobierna con mayoría absoluta, lo acepte.

Esta rebaja pasa por bajar un punto todos los tramos autonómicos del IRPF, situando el tipo mínimo en el 8,5%, que sería el "más bajo de España hoy junto con el de Madrid", y el máximo en el 47% frente al 50% que se paga hoy, el más elevado --dice-- de todo el país. Buruaga ha señalado que esta medida beneficiaría a 295.000 contribuyentes.

Además, el PP solicitará que la reforma legal se tramite "por la vía de urgencia" para que la bajada de impuestos que reclama el PP sea efectiva "cuanto antes".

REBAJA FISCAL NACIONAL

Por otra parte, y ya en un plano nacional, Buruaga ha defendido la rebaja fiscal planteada por Núñez Feijóo a Sánchez para bajar de manera inmediata el IRPF, dejando así más renta disponible a los españoles y compensando la subida de la inflación.

Así, Buruaga ha insistido en que lo que el PP pide es actualizar la tarifa, rebajar el IRPF y reducir "desde ya" las retenciones en las nóminas.

Ha insistido que se trata de una propuesta que beneficiaría "a todos los españoles" y, entre ellos a los cántabros, para los que, según ha dicho, supondría un "ahorro de 58 millones".

La líder del PP ha exigido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que "apoye" esta propuesta y "presione" a Sánchez para que baje impuestos y exija el cumplimiento de los acuerdos de La Palma.

Buruaga ha censurado que Revilla, en lugar de reclamar a Sánchez esta rebaja de impuestos, haya respaldado el plan de respuesta del Gobierno de España. "Siempre que tiene que elegir entre los cántabros y Pedro Sánchez, se queda con Pedro Sánchez. Elige la ruina para Cantabria mientras sea lo más cómodo para él".

BURUAGA: "LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL BIPARTITO NO FUNCIONA"

Además, la presidenta del PP autonómico ha insistido en que la política económica de PRC-PSOE "no funciona" porque "separa" a Cantabria de España en los datos sobre creación de empleo y reducción del paro.

En este sentido, ha argumentado que mientras que el empleo subió en España un 4,8% de marzo de 2021 al mismo mes de 2022, en Cantabria lo hizo un 2,8%, según muestran los datos de afiliación a la Seguridad Social.

Y en cuanto al paro, ha indicado que aunque el dato mensual de marzo reducción del paro fuera mejor en Cantabria que en el conjunto del país, en el comparativo del año es "mucho peor", pues el desempleo se redujo en la comunidad un 14% frente a un 21% a nivel nacional.

También ha señalado que la política económica del Gobierno regional hace que en Cantabria el crecimiento de la economía sea menor que en el conjunto del país, según los datos del último trimestre de 2021, y genera "más y más deuda" sin saber "en qué ni para qué".

Para Buruaga, el PRC-PSOE es un Gobierno "ineficaz y sin brújula que lleva a Cantabria a la deriva" y que es una "fórmula totalmente agotada".