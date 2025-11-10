PP y Vox tumban una iniciativa del PSOE para actualizar la educación afectivo-sexual de los jóvenes

Archivo - Imagen de la campaña de la Consejería de Salud para prevenir infecciones de transmisión sexual - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han tumbado con la suma de sus votos en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE con medidas para reforzar y actualizar la educación afectivo-sexual de los jóvenes ante el aumento de las infecciones de trasmisión sexual y el acceso cada vez más temprano a la pornografía.

PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han votado a favor de esta iniciativa, pero sus votos -suman 17- no han sido suficientes frente a los de PP y Vox -18-, que la han rechazado aunque por diferentes motivos.

Y es que los 'populares' han señalado que los socialistas "llegan tarde" con su propuesta porque el Gobierno regional ya aplica medidas "efectivas" ante este asunto, que le "preocupa y ocupa mucho"; mientras que Vox les ha acusado de querer "invadir las aulas con su agenda de hipersexualización de los menores".

La PNL pretendía que el Parlamento instara al Gobierno regional (PP) a desarrollar en las aulas un programa integral de educación afectivo-sexual basado en "la igualdad, el buen trato y el respeto a la diversidad"; así como a actualizar desde Salud los contenidos sobre prevención de ITS, promover campañas sobre sexualidad responsable o impulsar talleres y espacios comunitarios que fomentaran la reflexión juvenil sobre afectividad, gestión emocional y respeto en las relaciones.

Todo ello en respuesta a los diversos informes que constatan un incremento de las ITS entre los 18 y 25 años hasta haber llegado a "máximos históricos" y a opiniones de pediatras que "apuntan a la falta de educación sexual como una de las causas", como ha defendido la diputada socialista Norak Cruz, que ha recalcado que estos profesionales recomiendan trabajar estos contenidos desde los 10 años como medida que disminuye conductas de riesgo, retrasa el inicio de las relaciones sexuales, reduce el número de parejas y aumenta la satisfacción de los menores de edad.

El PP ha reafirmado que comparte su "preocupación" por la "incidencia creciente" de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la región, pero ha subrayado que su abordaje está en la agenda del Gobierno cántabro como un "reto actual y futuro" y se trabaja en él desde un punto de vista "multidisciplinar", con diferentes entidades y sectores profesionales, con el fin de "hacer una buena prevención a través de una sexualidad responsable y en libertad".

Así lo ha dicho el diputado Álvaro Aguirre, que además ha asegurado que el actual Ejecutivo es el que más fondos ha destinado a políticas efectivas de igualdad, de coeducación y de prevención de las infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, desde Vox, Natividad Pérez ha condenado que la "metodología habitual de la izquierda totalitaria" usa "excusas aparentemente nobles como la prevención de enfermedades o la protección frente a la pornografía para introducir su doctrina sectaria en las mentes más inocentes y vulnerables".

"Cuando el PSOE habla de igualdad, buen trato y diversidad no se refiere a la convivencia ni al respeto, se refiere a la ideología de género, a la ideología LGTBIQ+, y a la guerra de sexos". "No intenten corromper su inocencia. No intenten adoctrinarlos. Abandonen su proyecto de ingeniería social progre", ha sentenciado la parlamentaria, que ha defendido la importancia del 'pin parental' que impulsa su grupo ante este tipo de contenidos

Eso sí, PP y Vox han coincidido a la hora de criticar que el PSOE que defienda un tema como éste con "el escándalo" que ronda a su partido. "Empiecen por su casa", ha dicho Aguirre, mientras que Pérez ha opinado que "hay que tener cuajo para que un socialista hable de pornografía y adicciones con lo que les está cayendo con los Ábalos, los Koldos, los Tito Bernis o las saunas del suegro de Sánchez".

Frente a ello, el PRC ha avalado el planteamiento del PSOE ya que en su opinión la PNL que ha propuesto "no es de ningún partido, es de responsabilidad compartida" para dar a los jóvenes "herramientas para que puedan vivir con relaciones libres, igualitarias y seguras".

"Educar en el respeto no resta libertad, la multiplica". "No estamos hablando ni de ideologías, ni de imponer formas de pensar; estamos hablando de realidad, de datos, de vidas y de hechos", ha defendido la regionalista María Teresa Noceda, que cree que "la escuela no puede mirar para otro lado" ante el aumento de las ITS y del consumo de pornografía.