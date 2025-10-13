El PRC abandona el equipo de Gobierno de Cabuérniga por el "ninguneo" del PP

Los 'populares' se quedan en el poder en solitario y los regionalistas pasan a la oposición junto al PSOE

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha retirado este lunes su apoyo al equipo de Gobierno de Cabuérniga por el "ninguneo" y las formas de proceder "inaceptables" que denuncia que han sufrido sus dos concejales, Ana de Cos y Prudencia Díaz, por parte del Partido Popular, que a partir de ahora tendrá que gestionar el Ayuntamiento en solitario.

La portavoz regionalista, Ana de Cos, ha formalizado esta mañana su dimisión como primera teniente de alcalde y su renuncia a las delegaciones y representaciones municipales que ha ostentado desde que comenzó la legislatura.

Como consecuencia, el equipo de Gobierno pasa a estar integrado exclusivamente por los dos ediles del PP, mientras que las dos regionalistas pasarán a ejercer la oposición junto al PSOE, que tiene tres representantes.

De Cos ha explicado que ha trasladado reiteradamente a la alcaldesa, Rosa Fernández, su malestar por la "forma anómala de gobernar" que ha impuesto en el Ayuntamiento en los últimos meses, con "una creciente unilateralidad en la toma de decisiones, falta de espíritu colaborativo y exclusión constante de las concejalas del PRC en el diseño de las políticas municipales".

Esta situación ha derivado en "una pérdida de confianza absoluta" de las ediles regionalistas en la coalición formada con el PP, que finalmente ha motivado su renuncia. "No podemos continuar en un gobierno coaligado cuando la otra parte nos ningunea y soslaya continuamente en el tratamiento de cuestiones fundamentales para nuestros vecinos", ha explicado.

Desde el "respeto institucional y personal" hacia la alcaldesa y el resto de miembros de la Corporación, la portavoz regionalista ha asegurado que su renuncia se produce "en coherencia" con sus principios y su forma de entender el servicio público.

Finalmente, ha anunciado que como miembro de la oposición seguirá colaborando "en todo lo posible" en la gestión municipal, en cumplimiento de su compromiso con los vecinos y ha agradecido la colaboración y el trabajo compartido hasta ahora con el resto de los miembros de la Corporación y el personal municipal.