PRC apoya a PP para reclamar al Estado rectificar partidas de PGE para Santander

El grupo municipal del PRC ha apoyado hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Santander una moción del PP para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que "rectifique" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y consigne en ellos todos los proyectos "comprometidos" con la ciudad y que figuraban en las cuentas de 2018.

La iniciativa también ha contado con el voto a favor de los concejales no adscritos David González y Cora Vielva, mientras que el PSOE se ha abstenido, al igual que han hecho Ganemos Santander Sí Puede y el edil no adscrito Antonio Mantecón. El concejal de IU, Miguel Saro, no ha votado al no encontrarse en el salón de plenos en el momento de la votación.

Los 'populares' consideran que los PGE de Sánchez "no apoyan ni a Santander ni a los santanderinos" y dejan "casi en el olvido" proyectos comprometidos con la ciudad durante el Gobierno del PP.

"Sánchez no tiene intención de mover ni un solo papel para que avancen los proyectos en Santander y, por eso, reclamos que se rectifiquen los presupuestos", ha enfatizado la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, que ha pedido a la Corporación el apoyo a una iniciativa que solo busca sacar del "abandono" a los proyectos previstos en la capital cántabra.

Con la moción, la alcaldesa, Gema Igual, ha reivindicado que el PP demuestra que su "prioridad son los santanderinos" y en ella no se pide "ni un euro más" de lo que se había prometido al Ayuntamiento para seguir avanzando en los proyectos de la ciudad y que, con los PGE, ha dicho, los socialistas condenan a "retroceder", algo a lo que el equipo de Gobierno no está dispuesto.

En su reclamación, los 'populares' han contado con el apoyo de los regionalistas, cuyo portavoz, José María Fuentes-Pila, ha criticado el "cero compromiso" con Cantabria y Santander de los PGE elaborados por el Gobierno de Sánchez. "Los regionalistas reclamamos un compromiso serio y real para que los PGE atiendan a Santander y Cantabria y, por ello, apoyamos esta moción", ha dicho.

Tras dar su apoyo a la iniciativa, el líder regionalista ha manifestado a los 'populares' que el PRC confía en que los diputados del PP en el Parlamento también apoyen la proposición no de ley que propondrá el PRC en el Pleno del próximo lunes, 4 de febrero, para reclamar al Estado que los PGE atiendan los compromisos con Cantabria en materia de infraestructuras y corrija el importante descenso de la inversión en la comunidad --los 'populares' ya han anunciado una enmienda--.

Frente a las críticas de PP y PRC a los presupuestos, el portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha defendido las cuentas porque "son buenas para Santander y para Cantabria" y ha enfatizado que las partidas contempladas para los proyectos en la capital atienden de "forma rigurosa" todos los compromisos y sus cuantías están "ajustas a la realidad" en base a la ejecución prevista de las actuaciones para 2019.

También ha ironizado con que, escuchando a los 'populares' defendiendo la moción, "parece que ahora su gurú es Revilla" algo que, para Casares, "genera mucho desconcierto", y ha señalado que, aunque se haga hincapié por parte de PP y PRC en el descenso del dinero que los PGE destinan a Cantabria respecto a las cuentas anteriores, se debe a que el Gobierno de Rajoy en 2018 "se dedicó a pintar y no gastar" ya que incluyó muchas inversiones pero solo se ejecutó "el 36%".

RECONOCIMIENTO A LA TAUROMAQUIA

En el Pleno, el equipo de Gobierno también ha sacado adelante, pero solo con el apoyo de David González, una moción para reconocer el valor estratégico y cultural de la tauromaquia, que ha contado con los votos en contra de Ganemos, IU y Mantecón y las abstenciones de PSOE, PRC y Vielva.

Casares ha señalado que el PSOE "no va a promover ni prohibir los toros pero no quiere que se financien con dinero público" y ha dicho a los 'populares' que es el Congreso y no el pleno santanderinos quien debe debatir estos asuntos.

Un debate, el de esta moción del PP, que Fuentes-Pila ha tachado de "estéril" pero ha circunscrito en el "nerviosismo" del PP ante la cita electoral del próximo mes de mayo, cuyo "camino" ya ha empezado y, por ello, con esta iniciativa, ha considerado que los 'populares' buscan recuperar votos.

En la misma línea, se ha pronunciado el concejal de Izquierda Unida, que ha señalado que se trata de una moción "de la derechita cobarde para hacer frente a la derecha fascista" con la que "saben que tendrán que competir" por los votos de los aficionados a la tauromaquia.

Toda la oposición ha criticado al PP por traer esta iniciativa cuando no ha cumplido la moción aprobada a principios de legislatura para no financiar con dinero municipal la feria de Santiago, después de que se haya continuado dando a la Plaza de Toros 100.000 euros, aunque los 'populares' aseguran que es para pagar trabajadores y mantener las instalaciones.

"El debate no está en toros sí o toros no, si no en que no se financie la fiesta con dinero público", ha señalado Cora Vielva, mientras que el portavoz regionalista, tras avanzar su abstención, ha espetado que "en Santander quien quiera toros que los pague". A este debate han asistido varios representantes de las peñas taurinas de la ciudad, entre ellos el presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Cantabria, Emilio de Cos.

EMPLEO Y CONVENIO CON EL RACING

Durante la sesión plenaria, también se ha debatido sobre empleo y, aunque la iniciativa propuesta por el PSOE reclamaba un compromiso con el empleo y la reinserción la laboral, el debate se ha centrado en la orden de Corporaciones Locales debido a que, por segunda vez, en 2018 el equipo de Gobierno no ha ejecutado los casi 2,6 millones de subvención del Gobierno de Cantabria.

La moción ha sido rechazada con los votos de PP y David González, a pesar de contar con el apoyo del resto de la Corporación, y es que, según ha enfatizado al concejala Ana González Pescador, "no podemos apoyar una moción que reconoce el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento" en esta materia y que "dice que no lo estamos haciendo bien".

La edil ha tachado la iniciativa socialista de "grave irresponsabilidad" y ha calificado de "carroñero utilizar políticamente a los desempleados", palabras frente a las que Casares ha replicado al PP acusándoles de "irresponsabilidad" por dejar a muchas familias sin recursos por "no poder hacer las contrataciones a través de Santurban", por lo que ha recordado que el Ayuntamiento fue sancionado por la Inspección de Trabajo.

En la misma línea se ha pronunciado la regionalista Amparo Coterillo, que ha acusado al PP de "no haber ejecutado el dinero porque no han querido", y Saro ha tachado la decisión del PP de ser "una negligencia" por no contratar a los parados por "no poder seguir utilizando un instrumento inadecuado (Santurban) para ello".

También se ha debatido sobre el estado del estadio de fútbol del Sardinero y del convenio con el Racing con una moción presentada por el PRC, que reclamaba obras de reparación y urgía a la firma del convenio para regular la cesión y uso del campo pero que ha sido rechazada con los votos de PP y David González.

El concejal de Deportes, Juan Domínguez, ha asegurado que el Consistorio ha actuado en el estadio siempre que ha sido necesario y que ya hay una propuesta de adjudicación para que una empresa estudie su estado y establezca que actuaciones son necesarias, mientras que sobre el convenio ha dicho que se sigue trabajando en el mismo.

En el Pleno, también se ha aprobado de forma definitiva un estudio de detalle para construir en una parcela de la S-20 hasta 82 viviendas y un bajo comercial de unos 2.559 metros cuadrados de superficie, y, de forma inicial, una modificación de la normativa del PGOU para mejorar la regulación aplicada a la instalación de ascensores en edificios preexistentes y a la ejecución de obras en edificios fuera de ordenación.