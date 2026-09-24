El PRC avisa del "tufillo extraño" de la piscina de olas de Villaverde y asegura que el proyecto no es "estratégico"

Archivo - Infografía piscina olas prevista en Villaverde de Pontones - OLUCAS SURF CENTER - Archivo

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha advertido del "tufillo extraño" que a su juicio desprende el proyecto Olucas Surf Center para la creación de una piscina de olas en Villaverde de Pontones y asegura que este proyecto no reúne las condiciones para ser declarado "estratégico" y plantea además problemas, de suelo, agua, energía y accesos.

Así lo ha avisado el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, este jueves en una rueda de prensa sobre "el anuncio estrella" de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), en el último Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, celebrado el pasado mes de junio.

Hernando, que ha hablado de "proyectos estrellados" al referirse tanto a éste como al Centro de Datos Altamira, ha pedido al Ejecutivo que aclare "qué hay detrás" de Olucas, porque vista la documentación remitida al Parlamento por la Consejería de Fomento "no cumple los requisitos" de la Ley de Simplificación Administrativa para ser declarado proyecto empresarial estratégico.

Entre las principales carencias, ha destacado que el documento "reconoce la inadecuación de la iniciativa al planeamiento urbanístico vigente; cifra la inversión prevista en 43 millones de euros, por debajo de los 50 millones que exige la ley; no acredita la creación de un mínimo de 100 puestos de trabajo, ni justifica su pertenencia a un sector estratégico para Cantabria".

"Tampoco justifica el impacto económico, social y paisajístico ni la titularidad de los terrenos donde se pretende desarrollar la actuación", ha añadido Hernando, que ha asegurado que a día de hoy "no existe ni compra ni opción de compra sobre al menos tres de las parcelas" incluidas en la actuación.

Además de cuestionar que el proyecto pueda tramitarse como estratégico en estas condiciones, también ha destacado el "rechazo", según ha aseverado, del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte y ha dado a conocer un informe técnico municipal que "no ha sido remitido al Parlamento".

Según ha explicado, ese informe indica que no puede acometerse un proyecto de esas características en los suelos previstos sin solucionar tres cuestiones "fundamentales": el sistema de accesos, la gestión interna de la circulación de los visitantes y el abastecimiento y saneamiento de agua.

También ha puesto "en duda" la viabilidad económica de Olucas y, sobre todo, la estimación de 4,8 millones de potenciales usuarios, una cifra que contabiliza como mercado potencial a toda la población de Cantabria entre 5 y 65 años, "excluyendo a las personas en riesgo de pobreza y a quienes no tengan capacidad económica suficiente"; a los residentes en una distancia de entre 60 y 90 minutos en coche, los turistas nacionales e internacionales y los estudiantes y universitarios.

Sin embargo, la misma documentación reduce a 47.000 los residentes con vinculación directa al surf y cifra en 50.000 los turistas relacionados con este deporte. "Espero que no hayan hecho las cuentas sobre 4,8 millones, sino sobre 120.000", ha recalcado Hernando. De no ser así, "las cuentas no salen y es imposible que una instalación de este tipo se sostenga".

60 MILLONES DE LITROS DE AGUA

Otro de los reparos del PRC tiene que ver con el consumo de agua, porque de acuerdo con Hernando la piscina requiere 60 millones de litros anuales (30 para el llenado y otros 30 para atender la evaporación, cambios y evacuación de las aguas) "en una zona como el Aguanaz, que ya ha tenido problemas de abastecimiento este año".

Y ha apuntado el problema que representa el suministro de energía y las previsiones de movilidad, dado que el proyecto contempla solo 159 plazas de aparcamiento vinculadas a la actividad y 32 públicas, cifras que ha contrapuesto con los 4,8 millones de potenciales usuarios.

Para Hernando, las dudas sobre la viabilidad de la actividad deportiva explican el peso que tiene en el proyecto la construcción de viviendas, a las que la documentación se refiere como "cabañas de lujo para surfistas" y que aparecen en infografías.

En el plano de ordenación, esas viviendas ocupan "una superficie superior a la reservada para parques públicos". "Evidentemente ahí está el negocio. Porque en lo demás es imposible que salgan los números", ha apostillado.

PROYECTO ALTAMIRA

Por otro lado, Hernando se ha referido al Centro de Datos Altamira, sobre el que defenderá una moción en el Pleno del próximo lunes para reclamar al Gobierno que cumpla, en el plazo máximo de un mes, la resolución aprobada por la Cámara el pasado 4 de mayo y facilite toda la documentación pendiente sobre el proyecto.

El portavoz ha dejado claro que el PRC "está a favor" de este proyecto, pero ha exigido "coherencia, transparencia y una marca clara de cuál es el objetivo" antes de avanzar en su tramitación.