El PRC dice que "no hay nada" del Proyecto Altamira tras 11 meses y Arasti, que está pendiente de normativa "esencial"

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti, comparece en el Parlamento - PP - Archivo

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha señalado que el Proyecto Altamira está pendiente de que concluya la planificación eléctrica y de la publicación de normativa "esencial" como el nuevo real decreto del Gobierno de España con los requisitos que deberán cumplir los centros de datos, mientras el PRC ha denunciado que "no hay nada" después de once meses desde el anuncio de esta iniciativa.

Así lo ha afirmado este lunes en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento, donde ha sido interpelado por el PRC sobre las garantías de ejecución del proyecto promovido por Stoneshield con una inversión privada de 3.600 millones de euros --con la estimación de crear 1.500 puestos de trabajo en su fase de desarrollo y 1.450 en la operativa-- en suelo industrial de los municipios de Piélagos y Villaescusa que ya ha adquirido por cerca de 10 millones de euros.

Y es que el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha criticado que tras hace once meses del anuncio en rueda de prensa del proyecto por parte del Gobierno y la promotora "no hay nada", a pesar de que se dieron los plazos de las tres fases previstas con la aprobación del PSIR en diciembre de 2025 y el comienzo de las obras en enero de 2026.

"La decepción ha sido absoluta", ha tildado Hernando, que ha incidido en que después del anuncio hubo "documentos censurados, informes de la Universidad de Cantabria que ha habido que forzarle a que los entregara (al Parlamento) y, como no hay nada detrás, se han inventado en todo este proceso el problema de la falta de energía", ha denunciado para recriminar al consejero que tampoco haya mantenido ninguna reunión "al más alto nivel" con Red Eléctrica como aseguró.

"¿Qué parte hay que creer?... A día de hoy, me temo que no hay nada de nada", ha resumido.

A ello, Arasti, que ha recalcado que el proyecto lo presentó la promotora, ha respondido que se ha reunido dos veces con la presidenta de Red Eléctrica y que aun se está en pleno proceso de planificación de la red de transporte de energía eléctrica que todavía no se ha resulto.

Además, ha destacado que en el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio el Gobierno de España ha cambiado el procedimiento de concesión de permisos de acceso y conexión a la red, algo "positivo" para el Proyecto Altamira al aumentar la capacidad disponible y eliminar proyectos especulativos.

Por otra parte, a través de una disposición adicional, se regulará posteriormente los requisitos para que los centros de datos se conecten a la red.

Otro aspecto del Real Decreto en el que Arasti ha puesto énfasis es en la creación de un comité de proyectos estratégicos mediante el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez declarará ciertas inversiones o proyectos estratégicos de inversión que serán prioritarios para el acceso a la red.

Todo ello lo ha resumido en que falta por publicar normativa "esencial" que afecta al proyecto, "lo cual implica cierto grado de inseguridad jurídica que nunca es buena para una inversión". Aunque ha defendido que el Proyecto Altamira es un proyecto "de país", ya que es una respuesta "ambiciosa, viable y estratégica" a la necesidad "urgente" de reforzar la infraestructura digital de España.

Por último, el consejero ha destacado que el sector industrial de Cantabria "tiene que cambiar" hacia una industria del conocimiento de alto valor añadido, y en este ámbito el Proyecto Altamira "es una oportunidad única".

"Nos está mintiendo", ha reiterado Hernando, quien ha apuntado que Arasti "está reculando" y que en esta sesión plenaria "ha empezado a escurrir el bulto".

"Le han pillado con el carrito del helado con este proyecto", ha dicho el regionalista que ha apostillado que la realidad es que "ni hay proyecto, ni hay inversión, ni hay nada. "Hay un prao sin nada", ha enfatizado para concluir que además de "preocupado" ahora también está "indignado".

BAJADA DE RATIOS PROGRESIVA Y MIXTA

Por otro lado, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), interpelado por el Grupo Socialista sobre los criterios de la Consejería para bajar las ratios de alumno por aula en las enseñanzas no universitarias, ha defendido que en Cantabria "no tenemos un problema estructural" en este ámbito, ya que está por debajo de la media legal.

En concreto, Silva ha detallado que la ratio en la región es de 19,3 -16,4 en Primaria y 22 en Secundaria- frente a los 20-22 alumnos por aula recomendados a nivel europeo y estatal. En este sentido, ha asegurado que se sitúa como la tercera comunidad autónoma del país y que la media por profesor es de 9,1, en contraste con la de la UE (12,5) y la de España (11,3).

Más allá, ha insistido en que la Consejería "trabaja" con la Junta de Personal Docente en un acuerdo general de ratios, y que el Ejecutivo ha hecho cuatro propuestas que han sido descartadas, pero no renuncia a un acuerdo "global" para toda la enseñanza básica, de 6 a 16 años, a través de un convenio que permita analizar "con progresividad" cómo impactan las medidas alcanzadas.

También, ha rechazado hacer una bajada de ratios en dos o más cursos "de golpe" ya que eso conduciría "sí o sí" a problemas de espacio en entornos urbanos y periurbanos, ha augurado, al abogar por una estrategia "mixta", con una solución "generalizada" y otras "más específicas" en aulas heterogéneas -con alumnos de incorporación tardía o de distintos países- en las que es "mucho más eficaz" esa reducción.

INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO DURANTE LA HUELGA

También ha intervenido en el Pleno el consejero de Salud, César Pascual (PP), preguntado por el PSOE sobre el motivo por el que no se incluyen como servicios mínimos para la huelga médica prevista la próxima semana las interrupciones voluntarias del embarazo ni las ecografías de primer y segundo trimestre.

El consejero ha respondido que no se consideran una urgencia clínica inmediata como marca la ley para establecer los servicios mínimos y, además, ha acusado a los socialistas de "intentar construir un relato político sobre una supuesta desprotección a las mujeres que simplemente no existe", porque "no consta ni un solo caso" de afectadas en las semanas de huelga anteriores.

Como ha explicado, estos servicios se cubren con el personal que no está de huelga o con los de servicios mínimos, ya que "no tenemos un volumen tan importante". "No fabriquemos problemas donde no les hay", ha sentenciado.

Por otro lado, los regionalistas han preguntado a Pascual por los planes de futuro en torno a intervenciones quirúrgicas y pruebas en el Hospital Tres Mares de Reinosa, pues creen que "poco a poco se van perdiendo" y el centro "se va viendo desmantelado".

Extremo que ha negado el consejero, que ha explicado que, dado que "nunca" va a ser un hospital general por la población del área en el que se encuentra, lo que se ha hecho es "cambiar un poco el modelo para intentar optimizar y virar" hacia un centro especializado en cirugía menor y ambulatoria. Con esto, ha asegurado que se han incrementado las intervenciones en el último año.

ESTATUTO DE LAS PERSONAS MAYORES Y AYUDA DOMICILIARIA

Y en la sesión de esta tarde, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha respondido a una interpelación y una pregunta de Vox sobre cuestiones de su departamento.

Así, en primer lugar ha señalado que el Estatuto de las Personas Mayores se presentará "cuando los mayores lo decidan" a través del Consejo de este colectivo.

En segundo, ha afirmado que no ha habido ninguna denuncia al contrato del servicio de ayuda domiciliaria que está prorrogado desde septiembre de 2025 por estar el nuevo, ya adjudicado, suspendido por un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.