El PRC exige al PP que cumpla cinco condiciones en 30 días para sentarse a negociar el Presupuesto de 2026

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha puesto al Gobierno de Cantabria (PP) cinco condiciones "irrenunciables" a cumplir en el plazo máximo de 30 días antes de sentarse a negociar los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026.

En concreto, exigen medidas urgentes para reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y Tres Mares de Reinosa, la firma "inmediata" del acuerdo de adecuación salarial del personal docente eliminando la conocida como 'cláusula Silva', el pago de todas las ayudas pendientes al sector primario correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, la firma de la opción de compra del Polígono de la Vega de Reinosa con el SEPES y un Plan de choque para la prevención del cáncer de mama.

La candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández, ha dado a conocer estas condiciones esta tarde tras celebrarse un Comité Ejecutivo en torno a la documentación entregada por el Gobierno a los regionalistas de cara a la posibilidad de contar con su apoyo para sacar adelante los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2026, como ocurrió con los de 2024 y 2025 -ya que los 'populares' gobiernan en minoría-.

Además de estas exigencias, que consideran "sencillas, viables y factibles", el PRC ha elaborado un documento con un listado de peticiones para negociar su inclusión en las cuentas. Un documento dividido en bloques temáticos que "no está cerrado", ya que los miembros de la Ejecutiva podrán -en un tiempo "escaso"- aportar más propuestas.

Con ello, los regionalistas quieren velar por que se apruebe un "buen presupuesto", ya que se sienten "engañados" respecto a los acuerdos alcanzados en los de 2024 y 2025. "Hay muchas políticas que eran trascendentales y no se han ejecutado", ha explicado Fernández.

Sin embargo, el partido "duda" de la voluntad del PP para negociar, pues la candidata ha criticado que el Gobierno les ha entregado "13 folios por una sola cara", en los que no hay proyectos concretos ni partidas de desarrollo presupuestario real. Así, se encuentran "a ciegas", en un "pobre punto de partida" y con una documentación que creen que les "falta al respeto".

Además de las propuestas, en la Ejecutiva también se ha formado la comisión de negociación que asistirá a las reuniones con los populares, integrada por Paula Fernández junto a los diputados Pedro Hernando, Rosa Díaz y Javier López Estrada.

Fernández ha estado acompañada al inicio de la rueda de prensa por el secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, que únicamente ha intervenido para "aclarar cosas que no responden a la verdad", en alusión a los rumores que apuntan a la existencia de "dos posturas" diferenciadas en la Ejecutiva.

"Yo estoy en el lado de Paula". "Nadie ha podido escucharme a mí algún comentario que haga pensar que tengo una decisión contraria", ya que la de la candidata "va a ser la del Comité Ejecutivo" y, por tanto, "la que vamos a ejecutar todos".

"Yo ya no estoy para salir a replicas ni a dar ruedas de prensa de cosas que se dicen de mí, ya he pasado la etapa de esas polémicas, pero quiero dejar claro que soy una persona absolutamente leal, seria, responsable, y Paula tiene todo mi apoyo", ha sentenciado.