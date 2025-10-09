Un PRC "muy crítico" con la gestión del PP deja "una puerta abierta" a conocer los presupuestos de 2026

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los regionalistas cántabros se han mostrado "muy críticos" con la gestión del Gobierno autonómico del PP pero se basan en su "seriedad" y "responsabilidad" para dejar "una puerta abierta" para conocer las "líneas maestras" del proyecto de presupuestos de 2026 que los 'populares' han de aprobar y presentar a finales de este mes para iniciar después la tramitación parlamentaria.

"Somos serios, somos responsables y hemos abierto la puerta", ha manifestado la candidata electoral del PRC, Paula Fernández, esta noche, en declaraciones de los periodistas al término de la reunión del Comité Ejecutivo del partido que durante dos horas ha analizado el cumplimiento de los acuerdos con el PP para apoyar las cuentas de 2025, tras haber permitido también que salieran adelante las de 2024.

La también diputada regional ha trasladado a los medios de comunicación las posturas y decisiones adoptadas "por unanimidad" por la cúpula del partido, que ha concluido que es "evidente" que en los dos años que llevan en el Ejecutivo los de María José Sáenz de Buruaga "no han cumplido" con los regionalistas.

"Han quedado claros los incumplimientos tanto del presupuesto del (año) 24 como del presupuesto del 25", ha sentenciado Fernández, para contrastar que si bien ambos han sido "los más altos de la historia de Cantabria", el resultado también ha sido "la peor gestión de la historia". "No hay capacidad de gestión en este Gobierno, que también va muy lento", ha criticado

Pero a renglón seguido, la candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas ha defendido que el suyo es un partido "serio y responsable", tal y como ha demostrado -según ha enfatizado- en lo que va de legislatura, al permitir la aprobación de las cuentas además de la investidura de Buruaga como presidenta.

Así las cosas, tras debatir acerca de las "deficiencias" e "incumplimientos" del Gobierno del PP, los regionalistas también han puesto de manifiesto su "seriedad y responsabilidad", lo que como ha expresado Fernández "nos lleva a sentarnos y a escuchar" los presupuestos de 2026, y que a día de hoy no conocen porque el PP "no se ha dirigido hacia nosotros para absolutamente nada".

Ante el desconocimiento de las líneas maestras de las próximas cuentas regionales y la ausencia de documentos a examinar, el PRC celebrará "próximamente" otra Ejecutiva de cara a la cual esperan que el PP les "traslade" el trabajo que está llevando a cabo para presentar y aprobar los presupuestos.