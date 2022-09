PRC no descarta la internalización de las ambulancias y dice que en la decisión "primará" la asistencia, no el dinero

Rechazada por el voto de regionalistas y socialistas una iniciativa del PP que pedía la "inmediata" licitación de un nuevo contrato

El PRC no cierra la puerta a la internalización del servicio de transporte sanitario que se ha planteado desde la Consejería de Sanidad del socialista Raúl Pesquera y cree que "no hay que precipitarse" a la hora de adoptar una decisión y antes de tomarla se analizarán y valorarán "todas" las variables y lo que "primará" no será ni el dinero ni el modelo bajo el que prestar el servicio, sino la "calidad" y la "asistencia".

Así lo ha señalado este lunes en el Pleno el portavoz parlamentario de los regionalistas, Pedro Hernando, durante el debate de una proposición no de ley del PP, que pretendía instar desde el Parlamento al Gobierno de Cantabria a la inmediata aprobación y publicación de la licitación del contrato de servicios de transporte sanitario de Cantabria, que no ha salido adelante por el voto en contra del PRC y el PSOE.

Y es que este asunto ha llegado al Pleno en un momento en el que el Gobierno de Cantabria está analizando si mantiene la gestión del servicio de transporte sanitario en manos externas --ahora a través de Ambuibérica-- o, si por el contrario, se internaliza.

La socialista Eva Salmón ha explicado que "no es una decisión fácil" y ha asegurado que aún no está decidido "nada", aunque ha señalado que "no se va a tardar mucho más" en hacerlo.

Mientras, el regionalista Hernado cree que "no hay que precipitarse" y hay que estudiar todas las posibilidades, aunque ello pueda retrasar la decisión "un mes más".

El portavoz de los regionalistas ha asegurado que a su partido no le preocupa tanto el coste de prestar el servicio, ni el modelo bajo el que se desarrolle --si con gestión interna o externa--, sino que se preste con la "suficiente" calidad. Sí ha indicado Hernando que en este asunto "no caben" decisiones "sectarias e ideológicas".

URRUTIA: "ASÍ EMPEZÓ VENEZUELA"

La diputada del PP Isabel Urrutia se ha declarado "sorprendida" por el discurso del PRC cuando la posibilidad que ahora anuncia el Gobierno va en sentido "contrario" a lo que planteaba el antecesor de Pesquera, el también socialista Miguel Rodríguez, que apostaba por sacar un nuevo contrato del servicio.

Además, Urrutia --al igual que dijo hace unos días, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga-- ha afirmado que es "falso" que el coste de prestar el servicio de las ambulancias si se internaliza vaya a costar solo 18,8 millones euros al año, como indica el estudio de costes realizado por Sanidad, en el que se estimaba que podría ser unos 3,2 millones más barato que si se mantiene en manos privadas.

"No nos van a engañar", ha dicho Urrutia, que ha acusado a los socialistas de llevar a cabo un "proceso engañoso", con "cifras falseadas" y solo buscando "el rédito electoral" de "nacionalizar" --así lo ha denominado-- el servicio.

"Así empezó Venezuela", ha dicho la diputada del PP, que ha preguntado desde la tribuna al presidente de Cantabria y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, "hasta dónde va a permitir" la "podemización" de la sanidad de Cantabria.

Además, Urrutia cree que al plantear la internalización del asunto se pretende "engañar" a los trabajadores que ahora prestan el servicio para Ambuibérica, haciéndoles cree que al día siguiente serán "funcionarios" cuando donde, según ha advertido, estarán será "en la calle".

Y a su juicio, lo que el PSOE pretende con la internalización del servicio es, además de buscar "rédito electoral", usar la sociedad pública que se pueda crear para gestionar el servicio de ambulancias para "colocar" a miembros del partido.

"No se va a pedir el carné de conducir, sino el del PSOE", ha apuntado la diputada popular.

Cs también ha criticado el estudio de costes llevado a cabo por Sanidad sobre la posibilidad de internalizar el servicio que, según ha afirmado el portavoz de los 'naranjas', Félix Álvarez, podría haberlo hecho una niña "de 8 años".

A lo largo de este primer Pleno del nuevo curso político, el tema de las ambulancias ha salido en varias ocasiones aludido desde las distintas partes de la oposición.

BURUAGA A REVILLA: "NO SE DEJE ENGAÑAR"

Así, en una pregunta a Revilla, por las "prioridades" del nuevo curso político, Buruaga ha pedido al presidente regional que "no se deje engañar" en este asunto y adopte a 8 meses de unas elecciones una medida que, según ha indicado, puede "hipotecar" el presupuesto sanitario.

"Y ya lo que nos faltaba", ha advertido la líder del PP, que se ha quejado de que Cantabria ha pasado de tener una sanidad "de primera división" a estar en "tercera regional", con un consejero del área que, según ha dicho, solo busca el "enchufismo" y el "rédito electoral".

También desde el grupo mixto se le ha preguntado a Revilla si cree que la sanidad ha mejorado con la llegada del socialista Raúl Pesquera al frente de la Consejería de Sanidad, a donde llegó en marzo de este año tras la dimisión de Miguel Rodríguez, también del PSOE.

Revilla se ha negado a comparar entre uno y otro y se ha limitado a señalar que la sanidad de Cantabria "va avanzando". Tampoco ha hecho alusión explícita sobre el debate del transporte sanitario.