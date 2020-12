El PRC pide a PP y Cs "altura de miras" para presentar "ya" el presupuesto para "el mayor reto" de la ciudad

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Regionalista de Santander ha apelado a la "responsabilidad y altura de miras" de los "equipos de Gobierno de PP y Cs" para que presenten "ya" el presupuesto de 2021 porque la ciudad se enfrenta a su "mayor reto" y las cuentas deben servir para "minimizar la angustia" de los vecinos ante una incertidumbre "brutal" a causa de la pandemia de coronavirus.

Según el portavoz del PRC en el Ayuntamiento, José María Fuentes-Pila, "no se puede esperar más" a un presupuesto que "ya llega tarde" --es muy probable que haya que prorrogar el actual al menos dos meses-- y que además debe afrontar una grave crisis, cuya repercusión debe ser "lo menos traumática posible".

Para los regionalistas, es "inaceptable" no conocer ni el borrador del presupuesto a quince días para que acabe el año. Una situación que en su opinión deriva de un equipo de Gobierno PP-Cs "que no sabemos a dónde está mirando", "lastrado por la ineficacia de un pacto que hoy en día no es tal y que no está a la altura"; una bicefalia que no da respuesta a las necesidades que demandan los vecinos de un Ejecutivo local que está "de espaldas a lo que está ocurriendo".

"Santander necesita un esfuerzo que parece imposible de asumir por PP y Cs", ha sostenido Fuentes-Pila, quien ha contrapuesto la labor de su grupo, que "está haciendo lo que debe" desde el comienzo de la crisis, aportando propuestas y contribuyendo a la gobernabilidad.

El portavoz ha lanzado una "clara advertencia" al equipo de Gobierno subrayando que "no es el momento de hacer sudokus" ni de un presupuesto que no se ejecute en su totalidad, sino de unas cuentas "comprometidas" con las necesidades urgentes de los ciudadanos.

En este sentido, ha denunciado la "deficiencia del borrador" presupuestario en el sentido de que no se ha realizado una evaluación del plan de choque 'Santander a punto'. Pero, con todo, ha subrayado que el presupuesto "no puede esperar más".

Así, ha dicho que, "aún a ciegas", el documento debe ser "preventivo" de cara a las consecuencias de los problemas que se pueden plantear por la crisis sanitaria y económica; riguroso, comenzando por las necesidades inmediatas y que teja una red de apoyo a la economía local; y realista, asegurando las "necesidades reales" de la gente. Además, debe servir de "palanca" y "oxigenar" a los negocios.

Asimismo, el concejal ha enfatizado que el presupuesto tiene que incluir el II plan de choque, subrayando que no se pueden aprobar primero las cuentas y después el plan sino que éste debe estar dentro de ellas para "poder evacuar los recursos de forma más rápida ante las necesidades".

Un segundo plan que, para los regionalistas, debe estar enfocado en las personas, duplicando la partida de 1,3 millones del primero para reforzar la atención a quienes "lo están pasando mal" porque "la emergencia social es determinante"; y en el apoyo a la actividad económica, con ayudas directas al tejido productivo, que pasarían de los 15 millones del plan actual a 35.

El presupuesto también debe tener un carácter "eminentemente social" y para ello debe ser capaz de desplegar "todos los recursos para atender a los ciudadanos", además de analizar los "proyectos transformadores" a medio plazo.

Fuentes-Pila ha señalado que éstas son las "condiciones imprescindibles" que debe tener el presupuesto para el PRC, apuntado la posibilidad de reconducir las partidas si la pandemia cede.

Por otra parte, de cara a posibles enmiendas a las cuentas que presente el equipo de Gobierno, el portavoz regionalista ha indicado que su partido "tiene claro el modelo de ciudad" que quiere. Y lo que no quiere, que es "papel mojado", o políticas "a 50 años" que no sean una realidad tangible.

El edil ha repasado los logros regionalistas en dos años de legislatura, desde el desarrollo del Cabildo de Arriba a los avances en el edificio Rema, que ha contrapuesto a la "política cultural agónica desde 2019" del equipo de Gobierno, o el "cajón de sastre" de las inversiones.

"A la vista del presupuesto que nos presente el equipo de Gobierno, veremos las necesidades y las enmiendas, siempre que haya voluntad política de evitar una sangría económica", ha advertido.

PRUDENCIA PARA LA NAVIDAD

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre las fiestas navideñas en plena pandemia de Covid-19, el portavoz regionalista ha transmitido "prudencia" y la necesidad de mantener medidas preventivas porque "nos jugamos mucho de cara al futuro".

"No podemos quedarnos solo a expensas de la vacuna", ha advertido, asegurando que Santander "ha hecho muy bien las cosas y todos hemos hecho esfuerzos cuando nos los han pedido".

Ahora es necesario "establecer criterios de prudencia porque nos jugamos vidas. Cada día se nos mueren libros de vida", ha concluido en referencia a las personas mayores, víctimas principales del coronavirus.