El PRC pide al PP que explique por qué rechaza sus cinco condiciones para negociar los Presupuestos 2026 - PRC

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantarbia (PRC) ha pedido explicaciones al Partido Popular (PP) por rechazar su propuesta, que exigía el cumplimiento de cinco condiciones en 30 días para sentarse a negociar los Presupuestos de 2026. Asimismo, los regionlaistas han reclamado que "respete y no manipule las decisiones soberanas" de sus alcaldes.

Así ha respondido, a través de un comunicado, a las palabras de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), que ha calificado como "imposibles" las cinco condiciones y ha opinado que el PRC las ha planteado porque "no quieren" dar su apoyo a las cuentas -como lo hicieron con las de 2024 y 2025- por el "giro a la izquierda" que ha dado tras la elección de Paula Fernández para suceder a Miguel Ángel Revilla como candidata electoral a la Presidencia.

En este sentido, el vicesecretario de Organización del PRC, Jesús Ochoa, ha defendido que esas cinco condiciones para iniciar la negociación del presupuesto de 2026 "son positivas para los cántabros".

Ochoa ha lamentado que los populares "no tengan más respuesta que el no por el no y la descalificación del adversario" ante las condiciones "realistas y sensatas" para negociar los presupuestos.

Además, ha acusado a la presidenta del Parlamento de "mentir y buscar la confrontación política para no justificar el porqué de su negativa a considerar las mejoras sanitarias, educativas, industriales y sociales" propuestas por los regionalistas.

El vicesecretario de Organización ha asegurado que esas condiciones son "perfectamente posibles" porque se enmarcan dentro de los márgenes del Presupuesto anunciado por el Gobierno "y han sido aprobadas, en casi todos los casos, por el Parlamento, incluso con el voto del PP".

"Lo único que hace falta es voluntad política, por lo que apelamos al Gobierno y a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, para que reconsidere su negativa y actúe con responsabilidad y sensatez por el bien de Cantabria", ha puntualizado el regionalista.

UNIÓN

En contra de lo dicho por los populares, ha negado "tajantemente" cualquier división en las filas regionalistas y les ha pedido que "no manipulen" la posición de los alcaldes del PRC, después del acuerdo "unánime" adoptado este martes por el Comité Ejecutivo ante los "incumplimientos de los acuerdos presupuestarios de los dos últimos años".

También, ha subrayado el apoyo "sin fisuras" de todos los miembros de la dirección del PRC a las posiciones defendidas por su candidata, Paula Fernández, empezando por el secretario general, Miguel Ángel Revilla, "por más que no guste a los populares".

Ochoa ha puesto en valor el trabajo de la candidata, que "está poniendo al descubierto la incapacidad de gestión del Gobierno y su desconexión de la realidad de la ciudadanía cántabra".

Finalmente, el regionalista ha lamentado que los populares "no tengan más respuesta que no porque no y la descalificación del adversario" ante las condiciones "realistas y sensatas" impuestas para negociar los presupuestos.

En concreto, estas condiciones exigen medidas urgentes para reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y Tres Mares de Reinosa, la firma "inmediata" del acuerdo de adecuación salarial del personal docente eliminando la conocida como 'cláusula Silva', el pago de todas las ayudas pendientes al sector primario correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, la firma de la opción de compra del Polígono de la Vega de Reinosa con el SEPES y un Plan de choque para la prevención del cáncer de mama.

"No son temas para la discordia política, sino necesidades de los cántabros, que han sido objeto de varios acuerdos en el Parlamento de Cantabria, que incluso han figurado en los presupuestos y que requieren una solución inmediata por parte del Gobierno, como la que intenta ahora el PRC para evitar más incumplimientos", ha concluido Jesús Ochoa.