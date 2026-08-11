El PRC pregunta al Gobierno si intentó atraer a Cantabria la inversión de 196 millones para la expansión de Gullón

Archivo - La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña - PRC - Archivo

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha preguntado este martes al Ejecutivo regional si intentó atraer a La Pasiega el plan de expansión de Galletas Gullón, que prevé una inversión de 196,3 millones de euros hasta 2030 y la creación de 140 puestos de trabajo directos y más de 600 indirectos.

En este sentido, ha opinado que el Gobierno debe explicar si conocía los planes de crecimiento de la compañía y si, a través de algún organismo público, ha mantenido contactos con la empresa para ofrecer suelo industrial en Cantabria como alternativa para albergar parte de esa expansión.

"Queremos saber si el Gobierno de Cantabria hizo algo o simplemente dejó pasar la oportunidad", ha recalcado Fernández en un comunicado.

Así, ha destacado que Gullón no es una empresa ajena a Cantabria, dado que en su sede de Aguilar de Campoo trabajan más de 700 cántabros, y ha señalado que el centro empresarial de La Pasiega está más próximo a esa sede que Villamuriel de Cerrato, la localidad del sur de Palencia donde se ubicará la nueva planta.

Además, ha subrayado que la compañía mantiene desde hace años relaciones con el Ejecutivo regional, cuyos responsables han visitado la fábrica y mantenido encuentros con la dirección, con la que firmaron en 2025 un acuerdo de colaboración para impulsar la Formación Profesional.

"Estamos hablando de una empresa que el Gobierno de Cantabria conoce perfectamente, que tiene una relación directa con Cantabria y que proporciona empleo a cientos de familias cántabras. Por eso resulta obligado preguntar si, cuando Gullón decidió construir una nueva planta, Cantabria intentó estar ahí", ha precisado.

La diputada ha asegurado que el plan anunciado por la compañía contempla una inversión global de 196,3 millones de euros entre 2026 y 2030 para desarrollar una nueva plataforma logística automatizada en Aguilar de Campoo y un nuevo centro productivo en Villamuriel de Cerrato.

Para Fernández Viaña, esta segunda actuación representaba "una oportunidad de oro para Cantabria", dado que es la primera vez que Gullón descentraliza parte de su capacidad productiva fuera de Aguilar de Campoo.

La nueva fábrica de Villamuriel estará especializada en preparados alimenticios y productos sin gluten, sin lactosa y dietéticos y comenzará su actividad con tres líneas de producción, aunque contará con capacidad para incorporar otras nueve en el futuro.

"No decimos que Gullón tuviera que elegir necesariamente Cantabria ni cuestionamos sus decisiones empresariales, pero tenemos derecho a saber si el Gobierno de Cantabria hizo todo lo que estaba en su mano para intentar que nuestra tierra fuera una opción", ha detallado.

Por otra parte, la candidata del PRC se ha preguntado por la estrategia de captación de inversiones asociada a La Pasiega, un proyecto heredado del anterior Ejecutivo que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "presenta como pieza fundamental del desarrollo industrial.

Por ello, los regionalistas quieren saber "qué política comercial hay detrás, qué empresas están buscando, qué proyectos están intentado captar y quién está llamando a sus puertas, porque "no podemos limitarnos a crear suelo industrial y esperar a que las inversiones caigan del cielo".