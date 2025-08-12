El PRC presenta tres alegaciones al Plan de Gestión del Lobo, aunque se asemeja "en un 90%" al actual

Archivo - El portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco - GOBIERNO DE CANTABRIA/ RAÚL LUCIO - Archivo

Rechaza que elimine las extracciones en cacerías de jabalí, que amplíe a 6 meses la respuesta a los ganaderos y que se revise en 10 años

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha presentado tres alegaciones al Plan de Gestión del Lobo de Cantabria elaborado por el PP, ya que aunque cree que se asemeja "en un 90%" al que está en vigor, realizado por los regionalistas, hay algunos cambios que rechaza.

En concreto, la eliminación de las extracciones de ejemplares que se autorizaban en algunas cacerías de jabalíes; la ampliación del plazo de contestación a las solicitudes de indemnizaciones de ganaderos, que pasa de tres a seis meses; y la ampliación del tiempo de revisión del plan, que se duplica, de cinco años a diez.

El vicesecretario general de Acción Sectorial del PRC y portavoz en materia de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha informado este martes en rueda de prensa de las alegaciones formuladas a este plan --que se encuentra en trámite de información pública hasta el domingo 17--, que ha señalado que tiene "el mismo contenido" que el que está en vigor, salvo algunas variaciones en capítulos y artículos que "se reestructuran".

Uno de esos cambios se produce en la zonificación, pues el actual establecía tres zonas para clasificar a los municipios según la presencia lobera y el nuevo lo reduce a dos. Además, el plan del PP incorpora tres nuevos ayuntamientos a la zona 1 --Arredondo, Miera y Ruesga--, que es el área de presencia permanente de la especie, con lo que pasan de ser 36 a 39.

La voluntad del PRC era añadir a esa zona 1 otros seis municipios adicionales en los que "hay muchos ataques continuos": Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Los Corrales de Buelna, Herrerías, San Felices de Buelna y Valdáliga.

Sin embargo, no ha alegado en este sentido porque ya llevó su propuesta al Parlamento y "no hemos querido meternos en la zonificación", ha explicado Blanco, que además ha subrayado que "de nada sirve" que incorporen municipios si no se convocan las ayudas por servicios ambientales para los ganaderos afectados por la presencia del lobo.

En este sentido, el regionalista, que fue consejero del ramo en anteriores legislaturas, ha denunciado que el Gobierno del PP ha retomado las extracciones de lobos --según la última cifra aportada se han llevado a cabo 21 del cupo de 41-- pero "no ha ejecutado" las otras medidas del Plan de Gestión, como son las ayudas para medidas preventivas.

En concreto, ha criticado que en esta legislatura no han convocado las ayudas para la compra y mantenimiento de perros mastines o de cierres perimetrales ni han pagado las subvenciones por servicios ambientales. "El PP no ha ejecutado el Plan de Gestión en los dos años ya largos que lleva", ha sentenciado.

Otro de los asuntos que ha rechazado es que se haya elaborado un nuevo proyecto de decreto en lugar de revisar y modificar el plan de 2019, lo que significa que "volverá a ser llevado a los tribunales por grupos animalistas". "El PP no hace bien en cambiar un plan por otro", ha opinado Blanco.

ALEGACIONES

En la primera de las alegaciones, el PRC lamenta que "se quita la herramienta" de las cacerías de jabalíes para extraer lobos, cuando hasta ahora se permitía la caza de uno o dos ejemplares en algunas zonas y en la pasada legislatura se eliminaron 16 ejemplares con este sistema.

En otra, reclama que no se demore más de tres meses el plazo de contestación a los ganaderos que reclaman indemnizaciones por daños del lobo, ya que considera "una broma de mal gusto" que lo eleve a seis un Gobierno que hace de la simplificación administrativa "su máxima".

Y en la tercera, considera que "no ha de alargarse de cinco a diez años" el periodo para revisar el plan porque la del lobo es "una realidad cambiante".