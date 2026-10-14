Los precios se disparan un 5,4% en septiembre en Cantabria, tercera CCAA con la tasa más elevada

Promoción de vivienda pública. Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

El incremento se debe principalmente a las subidas en transporte, vivienda y hostelería SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 5,4 por ciento en Cantabria en septiembre en tasa interanual, tres décimas encima de la del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan tres meses de subidas en Cantabria.

Sin embargo, en términos mensuales, la inflación en Cantabria disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,7%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, con un 10,7% más que en septiembre de 2025; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+7,7%); restaurantes y servicios de alojamiento (+5,9%) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos (+4%).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en enseñanza (+1,4%); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (+1,9%); seguros y servicios financieros (+2,1%), e información y comunicaciones (+2,4%).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla-La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla-La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron País Vasco (+0,5%) Cataluña (+0,5%) y Aragón (+0,5%).