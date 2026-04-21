"Preocupación" en Nestlé La Penilla ante el ERE anunciado, cuyo impacto aún se desconoce

Archivo - La planta de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria) - NESTLÉ - Archivo

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Nestlé La Penilla (Santa María de Cayón) están "muy preocupados" ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa les ha anunciado este martes con hasta 301 afectados a nivel nacional en sus 13 centros de trabajo en España, si bien aún se desconoce el impacto que puede tener en la fábrica cántabra.

En todo caso, consideran que los despidos tanto en este centro, que cuenta con una plantilla media de unos 800 trabajadores, como en los demás afectados deberían ser "los mínimos posibles" porque Nestlé "da beneficios", como ha destacado en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa, Juan Miguel González (UGT).

Después de que este martes la dirección haya reunido a todos los comités de sus centros de trabajo para comunicar el despido colectivo que enmarca en su plan de "transformación operativa", se ha dado un plazo de 15 días para conformar una comisión negociadora sindical con 13 miembros, y la intención es que incluya algún representante de La Penilla, ya que esta planta es de las más importantes de Nestlé en el país junto a la de Girona.

La mesa deberá estar lista para el 6 de mayo y tendrá un mes para alcanzar el mejor acuerdo para el ERE. Una negociación en la que los representantes sindicales tratarán de reducir al máximo la cifra de 301 despidos -aunque su aspiración es que no haya "ninguno"-, ha asegurado González, que también es miembro del comité europeo de la empresa.

Para UGT-FICA, este ERE que se suma a la reestructuración que implica la eliminación de 16.000 puestos en todo el mundo es "injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable" en una empresa que "mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y continúa generando beneficios multimillonarios".

En este sentido, el sindicato ha subrayado en un comunicado que Nestlé registró en 2025 una facturación en España de 89.000 millones de francos suizos (más de 97.000 millones de euros) con un beneficio neto de 9.000 millones de francos suizos (algo más de 9.800 millones de euros).

"No estamos ante una empresa en crisis", ha recalcado la sección sindical de UGT en Nestlé, que añade que "la propia empresa prevé acelerar su crecimiento orgánico hasta un 3,4% y con una mejora del volumen de ventas". "Es inaceptable que una empresa con esta capacidad económica pretenda ajustar su estrategia a costa de miles de puestos de trabajo", ha denunciado.

Así, el sindicato exige "la retirada inmediata del plan de despidos, el compromiso firme de no aplicar medidas traumáticas y un plan alternativo basado en la reorganización interna", tras rechazar que la empresa justifique el ERE en base a la "eficiencia y transformación organizativa".