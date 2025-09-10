Presidencia convoca el concurso de dibujo y podcast 'Cantabria Segura'

La consejera de Presidencia, durante una jornada de formación dirigida a escolares - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha convocado este miércoles el concurso de dibujo y podcast 'Cantabria Segura', dirigido a que el alumnado de la región tome conciencia de los riesgos en materia de protección civil, los servicios de emergencias y la necesidad de adoptar una cultura preventiva frente a las emergencias que pueden afectar a la sociedad en algún momento determinado.

La responsable de la Consejería, Isabel Urrutia, ha señalado que la cultura preventiva y de emergencias "salva vidas" y ha valorado este concurso para fomentar esta educación en edades tempranas porque "es la mejor forma de evitar y anticiparse a las emergencias" y hacer de la Comunidad un territorio "cada vez más seguro".

La convocatoria está dirigida a los alumnos de Primaria de centros escolares públicos y concertados de Cantabria y se establecen dos disciplinas: la de dibujo, para estudiantes de 1º, 2º y 3º, y de podcast, para aquellos que cursen 4º, 5º y 6º.

Los dibujos y podcast tendrán como temática común situaciones de emergencia relacionadas con la protección civil en Cantabria, servicios de emergencia y la adopción de actitudes preventivas y de autoprotección que eviten o reduzcan los efectos que produce una emergencia. La técnica a utilizar en los dibujos será libre (lápices de color, acuarela, cera, pastel, collage u otros), deberán ser originales y se presentarán en formato de marcapáginas.

Con respecto al podcast, la participación se realizará mediante la presentación de un archivo de audio que deberá tener formato de ficción sonora, bien de recreaciones históricas de un suceso o la retransmisión de una noticia. Puede ser real o inventado y con una duración máxima de 5 minutos. El guion debe ser original e inédito, escrito por los alumnos

El Gobierno otorgará un total de cuatro premios para el ganador y a la clase a la que pertenezca el alumno en cada disciplina, que se llevarán en cada caso un ordenador portátil como reconocimiento individual y la realización de una actividad de multiaventura para todo el colectivo.

El plazo de presentación de los trabajos será de 25 días a contar desde este jueves, tal y como aparece en el extracto de convocatoria publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Igualmente, todos los profesores y centros escolares interesados podrán consultar en la edición de hoy la orden reguladora de estos premios.