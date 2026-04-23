La Presidencia del Gobierno de Cantabria se trasladará al MUPAC cuando acaben las obras

Archivo - Obras del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Presidencia del Gobierno de Cantabria se trasladará al nuevo edificio del Museo de Prehistoria y Arqueología de la comunidad autónoma, una vez finalicen las obras que se están ejecutando para albergar el MUPAC.

En la actualidad, la Presidencia se ubica en la sede principal del Ejecutivo regional, en la calle Peñaherbosa de Santander, de modo que se 'mudará' a unos metros de distancia, al emplazamiento donde se construye el edificio que acogerá muestras de arte prehistórico de Cantabria, en Puertochico.

Se está levantando en un antiguo solar, contará con varias plantas y ya estaba previsto que albergara la Consejería de Cultura.

El traslado de Presidencia ha sido desvelado este jueves por el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer las primeras medidas del plan anticrisis por la guerra en Irán, a raíz de la pregunta de un periodista que se ha quejado del mal funcionamiento del wifi en la sala.

El también responsable de Hacienda y Fondos Europeos ha indicado que una vez se acaben las obras del MUPAC y se traslade allí la Presidencia del Gobierno, se habilitará una sala de prensa "decente" con "un buen wifi", tal y como se ha comprometido.