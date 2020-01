Presidente de la gestora de Cs ve al partido en Cantabria "esperanzado" tras la crisis

Actualizado 23/01/2020 20:05:30 CET

El presidente de la gestora de Ciudadanos (Cs), Manuel García Bofill, ve al partido en Cantabria "esperanzado" tras la crisis vivida en la comunidad, que supuso la salida de Félix Álvarez como portavoz autonómico y la designación para el cargo de Javier Fernández Soberón.

"Se empieza a ver la luz", ha aseverado Bofill, a preguntas de los periodistas en Santander, donde esta tarde ha asistido a una asamblea de afiliados del partido en Cantabria, a los que ha llamado en la participación en el proceso congresual que vive la formación naranja a nivel nacional.

Ha revelado que en esta asamblea no se van a abordar asuntos relativos a la situación del partido en la comunidad autónoma.

Sobre la crisis del partido en Cantabria, Bofill ha reconocido que se ha generado "cierta incertidumbre". "Evidentemente, estos momentos generan ciertas tensiones, aflora la pluralidad, se ven las discrepancias. También es lógico en un proceso congresual, es el momento de hacerlo. Lo importante es saber cerrarlo y cargar bien el partido de argumentos y de razones para afrontar el proyecto político de futuro inmediato", ha dicho.

El presidente de la gestora de Cs ha sido preguntado por denuncias pública de alguna agrupación local del partido en Cantabria que acusan a alguno de los diputados autonómicos de haber incumplido el Código Ético del partido.

En este sentido, Bofill ha recordado que el partido "tiene un canal ético" en el que cualquier afiliado puede denunciar si considera que ha habido un incumplimiento. "Recuerdo que es obligación de cualquier afiliado de Cs comunicarlo al canal ético", ha subrayado el presidente de la gestora, que ha señalado que se trata de un cauce "con todas las garantías para que cualquier duda se resuelva".

Bofill ha señalado que, como gestora, no le corresponde hablar de este tema. Sin embargo, sí ha señalado que "no le consta" que se haya presentado ninguna denuncia en ese sentido, aunque ha apuntado que las investigaciones del canal ético "son muy discretas" y solo se comunican las resoluciones a los afectados e interesados. "No se hace público".

También ha sido cuestionado por la destitución y relevo de la Directiva de la Agrupación Local de Cs en Santander, algo que ha achacado a "temas de organización".