El presidente del Parlamento propone la investidura de Revilla, al que no apoyarán PP, Cs ni Vox

Publicado 21/06/2019 13:20:30 CET

Los tres partidos de la oposición renuncian a presentar candidato al estar asegurada la reelección de Revilla en virtud del pacto PRC-PSOE

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Cantabria, el socialista Joaquín Gómez, ha propuesto al regionalista Miguel Angel Revilla como candidato a la investidura como presidente de Cantabria, en el Pleno que se celebrará la próxima semana, previsiblemente los días 26 y 27 de junio.

Ni el PP, ni Ciudadanos ni Vox han presentado candidato alternativo y han anunciado que no apoyarán la reelección de Revilla como presidente. El PSOE, por su parte, ha confirmado su apoyo al líder del PRC en virtud del pacto de gobierno firmado el miércoles por ambos partidos.

Así lo han confirmado todos ellos durante la ronda de consultas que ha celebrado este viernes el presidente del Parlamento tras su elección en el cargo ayer por la tarde en la sesión constitutiva del nuevo parlamento.

Un trámite previsto en el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara preceptivo para poder proceder a la investidura del jefe del Ejecutivo, y que se ha llevado a cabo coincidiendo con la instalación y apertura de la capilla ardiente del exconsejero regionalista y expresidente del Parlamento, Rafael de la Sierra, en el patio del antiguo hospital de San Rafael.

EL PP, NO "ALTO Y CLARO"

La presidenta y portavoz parlamentaria del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado al presidente del Parlamento que el Grupo Popular votará no "alto y claro" a la investidura de Revilla como presidente porque el pacto PRC-PSOE, "no garantiza el cambio, ni la estabilidad política de la comunidad autónoma".

Ha añadido que Revilla tenía dos opciones, o un Gobierno de coalición con el PP o un Gobierno con el PSOE, y ha elegido reeditar por cuarta vez la coalición con los socialistas, lo que en su opinión es "bueno para los intereses de los socios, pero malo para los intereses de Cantabria y para el bienestar de los ciudadanos".

Para Buruaga, el problema de la coalición es que los socios "no son nuevos, no son recién llegados a la política ni al Gobierno, sino que son viejos conocidos de todos y ya se sabe qué se puede esperar de ellos: mucha escenografía, muchos fuegos artificiales, muchas promesas incumplidas y cero resultados", ha dicho.

"No hay un proyecto claro y de futuro para Cantabria, sino un reparto de intereses; no habrá estabilidad, sino tensiones e incertidumbres, y no habrá cambio", ha subrayado la presidenta del PP, quien considera que "se avecinan otros cuatro años de pérdida de oportunidades para los cántabros".

En parecidos términos se ha expresado el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, quien ha señalado que Cantabria "se enfrenta a otros cuatro años en los que veremos más de lo mismo en un momento crítico para el futuro de esta tierra". "La economía de Cantabria debe afrontar en estos momentos los mismos retos que la coalición PRC-PSOE no ha sabido abordar hasta la fecha", ha dicho.

Alvarez ha trasladado a Joaquín Gómez que Cs no va a presentar ninguna propuesta, dado que "todo el pescado está vendido", ha dicho en alusión al pacto PRC-PSOE. Y aunque el grupo parlamentario se tiene que reunir para decidir el voto, "en principio lo más probable" es que no apoyen la investidura de Revilla, ha explicado.

Vox, que ha irrumpido en el Parlamento con dos diputados que ocupan el Grupo Mixto, tampoco ha presentado candidato y ha confirmado que no va a apoyar la investidura de Revilla. Su portavoz, Cristóbal Palacio, ha pedido al presidente del Parlamento que se conceda a la formación un puesto en la Mesa, opción que ha descartado el PRC, que es el único que tiene dos puestos en el órgano de gobierno de la Cámara.

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha agradecido al presidente del Parlamento sus palabras sobre Rafael de la Sierra en su discurso de toma de posesión, y ha propuesto a Revilla como candidato a la investidura, "como no podía ser de otra manera, después de que los cántabros hayan convertido al PRC en la fuerza más votada" en las elecciones regionales del 26 de mayo, ha dicho.

Está previsto que el Parlamento de Cantabria celebre el pleno de investidura los días 26 y 27 de este mes, con el objeto de que la toma de posesión se celebre lo antes posible -en principio al día siguiente, el viernes 28 por la tarde- y el nuevo Gobierno de Cantabria esté formado a principios del de julio.

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de la presencia de Vox en la Mesa del Parlamento, el portavoz regionalista ha asegurado que el PRC "no va a apoyar" ni a "ceder" ninguno de los puestos que tienen los regionalistas (Vicepresidencia Primera y Secretaría Primera) porque "no se respetaría la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas".

En este sentido, ha subrayado que los regionalistas han defendido "la pluralidad" de la Mesa, pero ha puntualizado que las elecciones del 26 de mayo dieron "derecho" al PRC a tener dos representantes en la Mesa.

"El PRC ha sido siempre muy serio y ha seguido siempre una línea mantenida y esta es que lo importante es representar a los ciudadanos de Cantabria y respetar la voluntad que nos han expresado en las urnas", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, que será vicepresidente y portavoz del nuevo bipartito, ha traslado al presidente del Parlamento el compromiso del PSOE de apoyar la investidura de Revilla, en el marco del pacto firmado entre ambos partidos para "asegurar la estabilidad" de Cantabria durante los próximos cuatro años.

Un acuerdo del que Joaquín Gómez es "buen conocedor", ha recordado Zuloaga, dado que ha formado parte de la comisión negociadora del PSOE. El líder del PSOE ha acudido a la reunión con la secretaria de Organización del partido, Noelia Cobo, que será la portavoz parlamentaria.