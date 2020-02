El presidente del Puerto no se plantea dejar ahora su cargo salvo que lo decida el Gobierno de Cantabria

Publicado 01/02/2020 15:43:03 CET

El presidente del Puerto de Santander y el consejero de Industria critican las declaraciones del delegado del Gobierno

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Jaime González, ha asegurado que "jamás" dejará por voluntad propia su cargo al frente del Puerto "en un momento de crisis como este" y ha afirmado que su salida se producirá cuando el Gobierno de Cantabria lo decida.

Así ha respondido este sábado el presidente del Puerto a las declaraciones del delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, realizadas en un comunicado en las que le instaba a "dar un paso a un lado" si se siente "incapaz" de gestionar la seguridad del Puerto.

"Mi salida sucederá cuando el Consejo de Gobierno de Cantabria, como decidió que viniera, decida que deje de estar y siempre con mi respeto personal a la decisión que el Gobierno de Cantabria tenga con respecto a quién tiene que ocupar la responsabilidad de Presidencia del Puerto", ha dicho González.

A preguntas de los medios de comunicación al concluir el acto de conmemoración del 38 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, celebrado en el Parlamento y donde ha coincido con Echevarría, González ha asegurado que por parte del Ejecutivo regional no se le ha trasladado "absolutamente ninguna decisión" que le haga temer por su cargo.

Sin embargo, ha señalado que si el Gobierno de Cantabria decidiera relevarle, "lo entendería perfectamente". "Yo soy un profesional, he cambiado de empresa varias veces, entiendo que este tipo de situaciones son ciclos y lo entendería perfectamente. No habría ningún problema. Esto es un cheque en blanco que le dejo a Miguel Ángel Revilla por si tuviera que tomar cualquier decisión. Conmigo no habría ningún problema", ha dicho.

González ha realizado estas afirmaciones acompañado por el consejero Industria y Transporte, Francisco Martín (PRC). A ambos Echevarría les haya llamado en el comunicado remitido este mediodía a "dejar de buscar culpables" tras la supresión de la línea de ferry Santander-Cork (Irlanda) después de que éstos achacaran la decisión de Brittany Ferries a la falta de seguridad del recinto y reclamaran una solución a Delegación del Gobierno, pidiéndole dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar la entrada de polizones que se está produciendo.

CRÍTICAS A LAS DECLARACIONES DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Después de que el delegado del Gobierno haya afirmado que la APS es la "gestora responsable" de la seguridad del recinto del puerto y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no son guardavallas", tanto Martín como González han insistido "en que el control de las fronteras en puertos y aeropuertos es competencia exclusiva de la Delegación del Gobierno, a través de la Guardia Civil".

"Sería doloroso tener que recordárselo al delegado del Gobierno", ha aseverado Martín, que ha considerado "un poquito fuera de lugar" las declaraciones del delegado del Gobierno y ha opinado que hubiera costado "la mitad de tiempo" de lo que ha llevado a la Delegación escribir la nota de prensa el dar la orden para reforzar la seguridad del recinto portuario, que es lo que, a su juicio, "necesita el Puerto" y también Cantabria.

Por su parte, presidente del Puerto ha afirmado que le parece "lamentable" que el delegado del Gobierno haya realizado unas declaraciones como las que ha hecho.

En relación al trabajo que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar la seguridad del Puerto de Santander, González ha asegurado que, "para los recursos que tienen, hacen un trabajo encomiable" y "más de lo que pueden", y así se lo ha reconocido y agradecido, pero ha opinado que "claramente en este caso el problema es mucho mayor que los recursos que tenemos para combatirlo".

Y sobre la polémica generada sobre las razones por las que Brittany Ferries ha decidido trasladar la ruta España-Irlanda del Puerto de Santander al de Bilbao --que Martín y González achacan, entre otros motivos, al problema de seguridad del Puerto y Echevarría a "razones comerciales"--, el presidente del Puerto ha anunciado que el presidente de Brittany Ferries, Christopher Mathiu, hará una declaraciones el próximo lunes, 3 de febrero, en las que explicará las causas de la decisión.

"Es la única persona competente realmente para hacerlo", ha señalado González, que ha avanzado que Mathiu también expondrá qué cuestiones "a futuro" tienen que abordarse en el Puerto de Santander por parte de las Administraciones, "pero especialmente de la Delegación del Gobierno", para que no vuelvan a darse situaciones como la generada por el traslado de la línea con Irlanda en el resto del negocio que la naviera mantiene en Santander.

GONZÁLEZ: "LA SEGURIDAD DEL PUERTO HA EMPEORADO NOTABLEMENTE"

Ahondando en las causas del traslado de la ruta con Irlanda, el presidente del Puerto de Santander ha insistido en que "si hubiera razones comerciales", hace 18 meses Brittany Ferries hubiera empezado la línea ya en Bilbao.

"La razón por la cual en estos 18 meses toma la decisión de cambiar de Puerto es por las condiciones de seguridad que teníamos (el Puerto) hace año y medio, en ningún caso se han mantenido y han empeorado notablemente", ha aseverado González.

También, el presidente del Puerto ha sido cuestionado por la petición que le ha hecho el delegado del Gobierno para terminar el Plan de Seguridad del Puerto y acabar las obras de la valla del recinto portuario para reforzar la seguridad.

Después de que Echevarría le haya instado a "pedir menos y trabajar más" en estos asuntos, González ha asegurado que desde la APS se ha procedido "lo más rápido que administrativamente se ha podido".

El presidente del Puerto ha señalado que él siempre se ha quejado de la "lentitud" en la tramitación de las inversiones en el Puerto de Santander y ha abogado por una "aceleración" de los procesos, si bien ha señalado que "la realidad es la que es".

"Nuestra velocidad de contratación para este ámbito, en este caso para reforzar la seguridad, probablemente no ha sido suficiente pero es imposible que podamos superarla", ha aseverado González, que ha lamentado los plazos que marca la Ley. "Tengo que gestionar la institución portuaria de acuerdo a las posibilidades reales y legales que tengo. No tengo otras", ha añadido.

González ha asegurado desconocer los motivos que han podido llevar al delegado del Gobierno a realizar ahora estas declaraciones cuando él ya había trasladado a Echevarría que los recursos del Puerto para controlar el alto grado de intrusismo eran "insuficientes".