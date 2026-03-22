El presidente del TSJC apuesta por concentrar las tres sedes judiciales de Santander en una "funcional, del siglo XXI"

José Arsuaga, durante su toma de posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Archivo - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, apuesta por la concentración de las tres sedes judiciales de Santander en un edificio "funcional, del siglo XXI", un objetivo en el que debe trabajar con el Gobierno de Cantabria para lograr "una idea común", a través de una planificación a medio y largo plazo, porque cree que será "difícil" alcanzarlo en los próximos cinco años.

Así lo ha manifestado este domingo en una entrevista en Radio Nacional de España, tras su reciente acceso al cargo, cuya toma de posesión tuvo lugar el pasado 3 de marzo, tras ser el único aspirante a sustituir a José Luis López del Moral.

Arsuaga, que se ha mantenido durante dos décadas al frente de la Audiencia Provincial, ha fijado el objetivo de unificar las sedes de Las Salesas, la calle Alta y el edificio Europa, como en otras ciudades españolas, y ha propuesto al Ejecutivo regional estudiar las posibles salidas, ya que cree que la situación en Santander es "compleja".

Piensa que estas sedes requieren una previsión por un periodo más amplio que seis meses o un año, porque sino "vamos a estar llenando lo que está lleno", ha puntualizado Arsuaga, quien ha afirmado que el Gobierno regional "lo sabe bien" y tiene que sentarse a valorar las posibilidades de futuro a "cinco, diez, quince y veinte años".

El presidente del TSJC entiende que ese proyecto depende de un compromiso presupuestario regional y está seguro de que es "difícil" transformar "un convento del siglo XIX -como Las Salesas- en un edificio de oficinas funcional del siglo XXI", ya que el convento posee una "rigidez arquitectónica que no es fácil de salvar".

OTROS OBJETIVOS

Mientras tanto, se ha marcado otros objetivos "urgentes", como ampliar la cantidad de jueces de la comunidad autónoma y organizar mejor el funcionamiento de las oficinas que sirven a los jueces.

Por un lado, la intención es aumentar "en la medida posible" el número de plazas de juez de Cantabria para abrir "la posibilidad de que vengan más jueces, porque sin plazas no pueden venir jueces".

En esta línea, este 2026 se van a crear cuatro nuevas plazas -ya anunciadas- que se deben ocupar por jueces titulares, sino serían ocupadas por justicia interina o jueces sustitutos. Arsuaga confía en que se cubrirán por titulares porque hay una serie de personas que están trabajando ahora en otras comunidades autónomas y "su vocacion es venir" a Cantabria, ha avanzado.

Sin embargo, aunque vienen "estupendamente", esas cuatro incorporaciones son "insuficientes", ya que, según él, hacen falta "por lo menos ocho con carácter urgente" para cubrir la necesidad de ofrecer una respuesta judicial "temprana y de calidad".

Por otro lado, el nuevo mandatario quiere conocer de primera mano el funcionamiento de las oficinas tras la incorporación del nuevo sistema de organización que sirve al Poder Judicial. Piensa que al principio será una estructura "un poco más caótica" y luego se organizará mejor.

Sobre la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, que entró en vigor hace más de un año, y cuya puesta en marcha es "escalonada", con una primera fase fue en julio y otra segunda en enero de 2026, ha afirmado que "se empiezan a notar los efectos de julio, pero todavía no son relevantes", porque salvo el partido judicial de Torrelavega, el resto no han vivido un cambio "sustancial".

En Santander todavía es "muy pronto" porque se instauró en enero y no se ha podido valorar si el diseño y la ejecución son correctos. Por ello, como primera medida, acudirá a partir del jueves a todos los partidos judiciales de la región para conocer la experiencia de los jueces y los directores de oficinas.

Además, Arsuaga ha opinado que este cambio de modelo era necesario porque la creación de una plaza de juez conllevaba la necesidad de crear una de letrado de Administración de Justicia y de un cuerpo de funcionarios, lo que, según él, "encarecía" la creación de una plaza judicial. De esta manera, sin crecer el cuerpo de funcionarios o el de letrados podrá crecer el cuerpo judicial.

Por ello, la ha definido como una organización "más moderna, más flexible y más funcional" y cree que puede adecuarse mejor a que aumente la base de jueces porque conllevará menos gasto económico.