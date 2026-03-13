El Presupuesto de 2026 incluirá 3 millones para el Plan de Recría y 500.000 euros para el Plan de Carne

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, se reúne con representantes de las organizaciones profesionales agrarias - GOBIERNO

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha mantenido una reunión con representantes del sector primario para retomar la hoja de ruta marcada hace cuatro meses y avanzar en los principales proyectos, como el Plan de Recría y el Plan de Carne, que estarán dotados en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026 con 3,5 millones de euros.

En este encuentro se ha trasladado a las organizaciones profesionales agrarias la actualización de los principales proyectos incluidos en el Presupuesto -tras el acuerdo entre PP y PRC para poder aprobarlo-, que como ha destacado Susinos ya había sido previamente negociado con el sector.

Así, ha ensalzado que las cuentas recogen "los proyectos, las demandas y las necesidades que nos trasladó el propio sector", "fruto del trabajo, del consenso y del diálogo".

Pese a que ya existía el visto bueno de los representantes de estos profesionales, en la reunión se han abordado los principales proyectos incluidos en el documento presupuestario con el fin de reforzar la competitividad y el futuro del sector primario de Cantabria.

Uno de los ejes principales es el Plan de Recría, un compromiso adquirido por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y que contará con una inversión de 9 millones de euros en tres años: tres millones en 2026, tres en 2027 y tres en 2028. Según ha explicado Susinos, el plan ya se encuentra en marcha y con una tramitación administrativa "muy avanzada", pese a que durante estos meses la comunidad ha funcionado con presupuestos prorrogados.

"Hemos continuado trabajando y lo hemos hecho con muchas más dificultades, pero el Plan de Recría ha seguido adelante", ha dicho, añadiendo que al poder aprobar los PGC de 2026, el Gobierno dispondrá de la dotación económica necesaria para "dar un paso de gigante en un plan muy importante y muy ambicioso para nuestro sector".

Respecto al Plan de la Carne, destinado a impulsar y poner en valor la carne de Cantabria, que cuenta con el sello IGP (Indicación Geográfica Protegida), el presupuesto incluye una primera partida de 500.000 euros para comenzar a trabajar en él.

Susinos ha aludido también la actuación en las instalaciones del Centro de Selección y Reproducción Animal de Torrelavega (Censyra), que permitirá "dar un salto cualitativo" en el ámbito de la genómica aplicada a la mejora ganadera. A su juicio, se trata de un proyecto "muy ambicioso" con el que se pretende reforzar la investigación y la innovación en el sector ganadero de la comunidad.

AYUDAS FRENTE A LAS ENFERMEDADES

Además, la consejera ha trasladado al sector la preocupación compartida por la aparición de nuevas enfermedades en el ganado. En este sentido, la Consejería ha elaborado una nueva orden de ayudas que permitirá sufragar los costes que puedan surgir como consecuencia de patologías como la enfermedad hemorrágica epizoótica, la lengua azul o la dermatosis nodular, entre otras.

Por último, la consejera ha abordado con el sector el nuevo baremo de daños en la ganadería provocados por la fauna silvestre, recientemente publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Este actualiza el precio de los animales a valores de mercado, sustituyendo el anterior sistema que había quedado "obsoleto".

"Era un precio que se encontraba ya muy desactualizado y era de justicia actualizarlo", ha señalado la consejera, quien ha explicado que el nuevo sistema permitirá abonar los daños producidos desde el 1 de marzo conforme a los precios actuales.

Finalmente, la titular de Ganadería ha subrayado que, pese a la situación de prórroga presupuestaria de los últimos meses, "este Gobierno no ha dejado de trabajar". "Hemos avanzado muchísimo: tenemos muy avanzado el Plan de Recría, la orden para cubrir los gastos por enfermedades ya está elaborada y el nuevo baremo de daños ya está publicado. Ahora, con el nuevo presupuesto, podremos dar un salto importante y muy necesario para revitalizar, fortalecer y ayudar a nuestro sector primario", ha concluido.

En la reunión han participado representantes de las organizaciones profesionales agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS; las cooperativas Agrocantabria, Valles Unidos del Asón y Comillas-Ruiseñada; la Federación de Asociaciones de Razas Cárnicas y AFCA.

VALORACIÓN DEL SECTOR

La aprobación del acuerdo presupuestario ha sido recibida con cautela pero también con esperanza por parte de las organizaciones y representantes del sector ganadero de Cantabria.

El secretario general de UPA en Cantabria, Alberto Pérez, ha valorado positivamente el acuerdo, aunque ha recordado que llega con retraso. "Es algo que llevamos reclamando desde hace tiempo y es importante que salga adelante, pero hemos perdido unos meses muy valiosos que ahora harán más difícil desarrollar los presupuestos", ha advertido.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Cooperativa de Comillas, Lorenzo González, que ha celebrado el acuerdo, aunque ha lamentado los retrasos acumulados. "Es una cosa muy buena, pero llega tarde, hemos perdido cuatro meses en los que ya estábamos trabajando en el plan de recría comprometido con la presidenta y ahora todo vuelve a quedar parado hasta que se aprueben definitivamente", ha explicado, insistiendo en que "el sector debería haberse priorizado por encima de las disputas políticas".

Por su parte, el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, ha subrayado que la aprobación aportará estabilidad tras un periodo de incertidumbre. "Nos da tranquilidad porque había muchas cuestiones negociadas en la Consejería que dependían de estos presupuestos y es la primera piedra para empezar a trabajar en las ayudas y en las mejoras que necesita el sector".

Finalmente, también el presidente de ASAJA Cantabria, Manuel Herrero, ha considerado la noticia como un avance para el campo cántabro tras meses de reivindicaciones. "Después de las tractoradas, las reuniones y el trabajo con la Consejería, que haya presupuesto significa dar luz verde a muchas de las peticiones del sector para mejorar la vida de los ganaderos", ha dicho, opinando que se trata de "una buena noticia dentro de las dificultades que vive actualmente el sector".

También han estado presentes en la reunión la secretaria general de la Consejería, Ángela Ruiz; y los directores generales de Desarrollo Rural, Carmen Fernández; de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; de Ganadería, Alfredo Álvarez, y de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio.