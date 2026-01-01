El primer bebé del año en Cantabria se llama Nel y nació a las 00.04 en Valdecilla

Archivo - Bebé recién nacido. - HM HOSPITALES - Archivo

SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé del año en Cantabria es un niño, de nombre Nel, que nació justo después de las campanadas: a las 00.04 horas en el Hospital Valdecilla, en Santander.

Ha pesado 3,535 kilos y es el primer hijo de Eva Bueno, vecina de Torrelavega. Ha venido al mundo tras un parto eutocico normal, ha informado el Gobierno regional.

En el otro hospital de la comunidad donde se atienden partos, en el comarcal de Laredo, no se ha registrado ninguno durante la primera noche del año ni tampoco hasta las 10.20 horas de esta mañana.