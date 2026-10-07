Primer positivo en Cantabria del virus shamonda, detectado en una vaca de una estabulación de Riotuerto

Archivo - Vacas en la cuadra.- Archivo - NACHO ROMERO/GOIBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería ha confirmado el primer positivo del virus shamonda, detectado en una vaca de leche de una estabulación de Riotuerto. Además, hay más casos en la comunidad autónoma "pendientes de resultados".

Este positivo ha sido dado a conocer este miércoles en rueda de prensa por la titular de Ganadería, María Jesús Susinos (PP), que ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y ha aclarado que se trata de una enfermedad que "no afecta a las personas".

Sin embargo, sí puede tener consecuencias "relevantes" en lo económico ya que las vacas que enferman de este virus, transmitido por un mosquito culicoides, ven mermada su producción láctea (entre un 10 y un 20% entre los 7 y 10 días después de la infección y posteriormente la van recuperando aunque nunca vuelve al 100%).

Además, puede generar problemas reproductivos en las hembras gestantes, que pueden sufrir abortos, reabsorciones embrionarias y alteraciones en la gestación.

La mortalidad directa asociada al virus es "baja", pero la morbilidad dentro de una explotación (el número de ejemplares que se pueden contagiar) es "muy elevada, llegando a afectar al 100%".

Dado que no existe vacuna específica contra el virus, lo único que pueden hacer los ganaderos para intentar evitar es incidir en las medidas biosanitarias. Al animal que se infecta se le trata con antivirales.

El de Cantabria es uno de los diez casos detectados hasta ahora en España de este virus que, a diferencia de la dermatosis nodular, no es enfermedad de declaración obligatoria.

Hasta el martes había en el país siete casos, localizados en Córdoba y Toledo, pero a ellos se ha sumado, además, el de Cantabria, uno en Ávila y otro en Madrid.

Pese a la llegada de este virus, el Gobierno ha decidido mantener la apertura de ferias y otros eventos al ganado bovino porque "no existe contagio directo entre los animales) y no tiene las mismas consecuencias que los casos de dermatosis nodular (que sigue a cero en Cantabria) ya que no implican el sacrificio de los animales afectados).