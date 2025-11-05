La primera edición de 'UC Transfiere' y 'UC Solutions' reparte más de una decena de premios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado este miércoles la entrega de más de una decena de premios de la primera edición de 'UC Transfiere' y 'UC Solutions', así como de la tercera edición del 'Programa Cátedra de Innovación', que han reconocido a más de una decena de investigadores por su excelencia, esfuerzo y creatividad en el ámbito de la transferencia de conocimiento.

La UC y el Gobierno de Cantabria han promovido estos galardones que apoyan la labor de los investigadores y su capacidad para impulsar la innovación en la sociedad, transformando el entorno económico, empresarial, social y tecnológico.

La modalidad de 'UC Transfiere' se divide en dos subcategorías 'Transferencia de resultados de investigación' y 'Generación de valor económico'.

En la primera de ellas, han resultado ganadores José Miguel López (Ingenierías); Matxalen Llosa y Juan Carlos Rodríguez (Ciencias de la Salud); y Fernando Moreno y José María Saiz (Ciencias Experimentales y Exactas). Han recibido una dotación económica de 800 euros por la obtención de patentes, registros de propiedad intelectual, modelos de utilidad o diseños industriales, licencias y acuerdos de explotación y participación en empresas de base tecnológica.

En el ámbito de la 'Generación de valor económico', los máximos reconocimientos han sido para Íñigo Losada (Ingenierías), Fernando de la Cruz (Ciencias de la Salud), Francisco Matorras (Ciencias Experimentales y Exactas), Ana Belén Marín (Arte y Humanidades), David Cantarero (Ciencias Sociales) y Lourdes López (Ciencias Jurídicas). Esta modalidad premia la capacidad de movilizar recursos y captar financiación para la actividad investigadora, generando retorno económico y social y ha otorgado 800 euros a cada vencedor.

Por otro lado, la acción de promoción de la competitividad industrial 'UC Solutions' ha premiado a las mejores propuestas investigadores o equipos pertenecientes a grupos de investigación de la UC que plantean soluciones a los desafíos identificados por los clústeres GIRA, CINC, MARCA, Sea of Innovation, CIF, TERA y CID.

Su objetivo es estimular la transferencia del conocimiento hacia la industria y promover que las investigaciones respondan a las demandas tecnológicas reales del sector productivo, alineadas con una serie de retos y dotados cada uno con 3.000 euros.

El ganador de Soluciones a las novedades y adaptaciones específicas en materia de seguridad para la transformación del sector de automoción ha sido Alfonso Fernández, del Grupo de Ingeniería Mecánica.

Mientras tanto, en Tecnologías para avanzar hacia la fusión y 'small module reactors', el ganador ha sido Diego Ferreño, del Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

En el caso de Tecnologías mejoradas o nuevas para la reducción de emisiones de efecto invernadero en transporte marítimo, los ganadores han sido Alfredo Ortiz (Procesos Avanzados de Separación) y Javier R. Viguri (Green Engineering and Resources).

El ganador del reto Caracterización numérica o experimental del comportamiento al fuego de instalaciones de energías renovables ha sido Mariano Lázaro Urrutia, del Grupo de Seguridad contra Incendios - Investigación y Tecnología.

El ganador del reto Tecnologías para la defensa y seguridad ha sido Valen Gómez, de Ingeniería Gráfica y Estructuras Espaciales.

El ganador del reto Estudios descarbonización en entornos portuarios ha sido Daniel Depellegrín, de la Fundación del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria.

III PREMIOS 'PROGRAMA CÁTEDRA DE INNOVACIÓN'

Por otro lado, se hecho entrega de la III convocatoria al mejor Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y tesis doctoral del 'Programa Cátedra de Innovación', con el objetivo de fomentar y premiar los trabajos académicos realizados por los estudiantes de la UC que contribuyan al desarrollo de innovaciones y su aplicación en agentes de la región.

La Tesis Doctoral, dotada con 800 euros, seleccionada ha sido la de la estudiante María de los Ángeles Mantecón. Como consecuencia, ha sido aprobada la patente 'Fibras huecas poliméricas porosas de alta transmitancia', cuyos inventores son Ana María Urtiaga, María José Rivero y Nazely Diban-Ibrahim.

En cuanto a los TFG, los premiados han sido Beatriz Lameiro (Educación), María López (Filosofía y Letras), Laura de las Nieves Voces y Lucía Muerza (Medicina), Iker Urrutia (Ciencias), Andrea Domingo (ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación), Paula Cobo (Enfermería) y Miriam Gómez (Escuela Universitaria de Turismo Altamira).

En la modalidad de TFM, han recogido sus galardones Lindes Domínguez (Ciencias Económicas y Empresariales), Marta Obregón y Mirko Rupani (Ciencias), Paula Ribeiro (ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), David Navarro (ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación), y Belén Barquín (EPI de Minas y Energía).

Los ganadores y ganadoras de cada TFG y TFM han recibido una dotación económica de 500 euros.

El acto, que se ha celebrado en la Sala Gómez Laá, ha estado presidido por la rectora de la UC, Conchi López, y ha reunido a un nutrido grupo de investigadores. También, han participado el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UC, Luigi dell'Olio, y el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente.

La rectora ha ensalzado que "tanto nuestro alumnado como los grupos de investigación y los investigadores son capaces de acercar el conocimiento que se genera en los laboratorios, en las aulas, al mundo empresarial".

Por su parte, Puente ha destacado la importancia de estos galardones "como motor para seguir avanzando en los desafíos de la transformación que lleva consigo la innovación, pero siempre desde la colaboración institucional".

Por otro lado, el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado se ha afirmado que "hoy no solo entregamos premios, celebramos una forma de entender la Universidad, comprometida con su entorno, abierta a la colaboración y orientada a la excelencia".