La primera promoción de PlayStation Talents finaliza más de 50 proyectos de videojuegos - SODERCAN

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Curso de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, impulsada por SODERCAN (www.SODERCAN.es), ha llegado a su fin con más de 50 proyectos de videojuegos desarrollados.

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, y la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, han presidido hoy la ceremonia de clausura y entrega de premios de esta iniciativa desarrollada en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, en colaboración con la UC y PlayStation Talents, cuyo balance final ha sido "claramente positivo", tras una "elevada" producción creativa y técnica.

La ceremonia se ha celebrado en el Edificio Bisalia del PCTCAN y en ella se han premiado a los mejores proyectos de las categorías 2D y 3D, móvil, online, mejor inmersión narrativa y el proyecto más innovador, así como menciones honoríficas a la excelencia en programación, proactividad, ampliación de horizontes, trayectoria durante el curso y excelencia en el arte, ha informado el Ejecutivo regional.

Para Arasti, la primera edición demuestra que en Cantabria hay talento y un sector, el del videojuego, "con un enorme potencial", al destacar el papel de esta formación como vía de acceso real a una industria global y altamente competitiva. A lo largo de estos meses, los alumnos han dado "un paso decisivo hacia su incorporación a una industria en constante evolución", ha señalado.

SODERCAN proporcionará a los equipos ganadores un espacio de coworking donde poder desarrollar y escalar sus proyectos.

De hecho, el acto ha comenzado con una masterclass de emprendimiento a cargo del director del Área de Creación de Empresas de SODERCAN, Alfredo Cuesta.

También, han participado el director del programa PlayStation Talents, Gonzalo Guirao; el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja; el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián; los codirectores del curso, Carlos Blanco y José Luis Arteche; y los directores generales de Innovación, Javier Puente, y del PCTCAN, Pedro Nalda, entre otros.

PROYECTOS

El curso ha destacado por su enfoque práctico y su conexión con la realidad profesional, ya que la formación ha sido impartida por profesionales en activo del sector, con metodologías, dinámicas y herramientas propias de los estudios de desarrollo.

Como resultado, los participantes han desarrollado más de 50 proyectos jugables, muchos de ellos publicados en plataformas internacionales como itch.io, con una amplia diversidad de géneros y formatos, así como propuestas narrativas, experimentales e innovadoras.

El curso se ha desarrollado de octubre a marzo como título propio de la UC, con una carga lectiva de 29 créditos y un total de 30 alumnos.

El programa se ha estado estructurado en torno al desarrollo progresivo de proyectos, el trabajo en equipo y la resolución de retos reales del sector, para favorecer la adquisición de competencias clave como la colaboración, la iteración de prototipos, la adaptación tecnológica y el uso de herramientas profesionales ampliamente utilizadas en la industria.

Según Arasti, ha ido más allá de la formación técnica, ya que ha estado "claramente" orientado a la empleabilidad. El alumnado "se lleva un portfolio sólido de proyectos, que hoy es una de las principales puertas de entrada al mercado laboral del videojuego", ha dicho.

Por su parte, la rectora de la UC ha puesto en valor la alianza con la administración pública y esta industria, y el carácter innovador del programa y el alto nivel del alumnado participante.

"Este curso representa un modelo de formación alineado con las necesidades reales del mercado y con la vocación de la Universidad de Cantabria de contribuir al desarrollo económico y tecnológico de la región, formando profesionales preparados para sectores emergentes y de alto valor añadido", ha señalado.

Uno de los aspectos más destacados del curso ha sido la presencia de talento multidisciplinar y perfiles diversos, procedentes de ámbitos como la programación, el diseño, el arte y otros sectores profesionales, que han sabido adaptarse y enriquecer el proceso creativo.

Mientras tanto, Guirao ha felicitado a los alumnos por su compromiso y la calidad de los proyectos, y ha destacado la importancia de las experiencias prácticas y el contacto directo con la industria como elemento diferencial del curso.

Cree que la participación en eventos como la BIG Conference de Bilbao, la mini Game Jam interna o la visita a las oficinas de PlayStation España ha permitido al alumnado conocer de primera mano cómo funciona realmente la industria del videojuego y enfrentarse a situaciones "muy similares a las del entorno profesional".

Además, el consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno y de SODERCAN con este tipo de iniciativas. "Muchos de los proyectos que hemos visto hoy tienen potencial para seguir creciendo y convertirse en oportunidades empresariales reales, y ahí seguirá estando SODERCAN, acompañando ese camino", ha finalizado.