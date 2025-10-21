La Primitiva deja en Santander un premio de casi 54.700 euros

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes ha dejado en Santander un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) por valor de casi 54.700 euros.
El boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 9 de Santander, ubicada en el Paseo Pereda, 1.
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este lunes ha estado formada por los números 2, 8, 14, 24, 28, 39. El número complementario es el 43, el reintegro el 3 y el Joker, 9001952. La recaudación ha ascendido a 6.062.120,00 euros.
No han existido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos).
Por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva.
De segunda categoría, además del de Santander, ha habido otro validado en la Administración de Loterías nº 1 de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza.