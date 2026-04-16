Programa Viernes llevará tres películas españolas a 16 municipios en riesgo de despoblamiento en abril y mayo - PROGRAMA VIERNES

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa Viernes, la iniciativa del Gobierno de Cantabria para prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada en municipios en riesgo de despoblamiento, llevará tres películas españolas a 16 ayuntamientos rurales con 24 proyecciones.

Así, ha renovado su colaboración con la Filmoteca de Cantabria, con el objetivo de acercar el cine a la población rural, en un acuerdo que en abril y mayo programará sesiones de 'El 47', 'Un baño propio' y 'Hazlo por mí', con acceso libre, gratuito y abierto a toda la población, ha informado la organización.

Para ponerlo en marcha ha sido "fundamental" la colaboración de los Grupos de Acción Local de Asón Agüera Trasmiera y Valles Pasiegos, así como agrupaciones del territorio como la Asociación Mujeres Pasiegas San Roque de Riomiera, la Asociación Cultural La Yosa en Santibáñez de Villacarriedo, la Asociación Cultural Mujeres de Luena y la Asociación Las Flores del Romeral.

PROGRAMA

'Un baño propio' se proyectará el 21 de abril en las antiguas escuelas del San Roque de Riomiera, a las 17.30 horas; y en la sede de la Asociación Cultural la Yosa, en Santibañez de Villacarriedo, a las 16.30; el día 23 en el centro comunitario Mataporquera (Valdeolea), a las 16.30; y el día 29, a las 16.30, en la sede de la Asociación Cultural Mujeres de Luena.

'El 47' llegará el 28 de abril a la casa de los maestros de Barcena de Pie de Concha, a las 16.30 horas, a la sede de la Asociación Cultural la Yosa, en Santibañez de Villacarriedo, a la misma hora; a las antiguas escuelas de las Fraguas (Arenas de Iguña), a las 17.00; al Ayuntamiento de Valderredible, a las 17.30; y a las antiguas escuelas de San Roque de Riomiera, a la misma hora.

Este largometraje pasará al día siguiente, el 29 de abril, por el edificio multiusos de Pesquera, a las 16.30 horas, y por la casa rectoral de Puente Pumar (Polaciones), a la misma hora. También se mostrará el 5 de mayo, a las 16.30, en la sede de la Asociación Cultural Mujeres de Luena.

Por su parte, 'Hazlo por mí' está programada el 4 de mayo en la sede social de Tudanca, a las 16.00 horas; el 5 en el local social de Linares (Peñarrubia), a la misma hora; en la sede de la Asociación Cultural la Yosa de Santibañez de Villacarriedo, a las 16.30; y en las antiguas escuelas de San Roque de Riomiera, a las 17.30.

Al día siguiente, el 6 de mayo, se proyectará en la casa rectoral de Puente Pumar (Polaciones), a las 16.30 horas; y en el centro cultural Evaristo Silió de Molledo, a las 17.00.

Mientras tanto, el día 7 irá a las antiguas escuelas de Quintanilla de Lamasón, a las 16.30 horas, y a la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Helecha, a las 17.00; el 8 al local social de Los Tojos, a las 16.00; el 9 al portal del Ayuntamiento de San Pedro del Romeral, a las 18.00, y a la Sala Begoña Ruigómez (Arredondo), a las 18.00; el 12 a la sede de la Asociación Cultural Mujeres de Luena, a las 16.30.

El Programa Viernes es una iniciativa de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, cofinanciada por la Unión Europea, que trabaja en los 41 municipios en riesgo de despoblación de Cantabria.