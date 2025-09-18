Prohibidas todas las quemas en los montes de Cantabria por riesgo muy alto o extremo de incendios

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha informado de que están prohibidas todas las quemas en monte y las de matorral o pastizal este jueves, 18 de septiembre, por el riesgo muy alto o extremo de incendios forestales en gran parte de la región.

Así, solo se permiten las quemas rústicas en las comarcas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, para lo que se requiere una autorización en vigor y llamar previamente al 112 para avisar, ha indicado este servicio en su cuenta de X (antes Twitter).

Y es que la zona de Liébana, el centro de la región, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro están hasta las 20.00 horas de este jueves en aviso amarillo (riesgo) por temperaturas máximas de hasta 34 grados.