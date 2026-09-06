El proyecto 'Receta Deportiva y Social' del Ayuntamiento de Santander atiende y asesora a más de 50 personas

Instalación de la nueva maquinaria en el gimnasio del IMD - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 personas han sido atendidas y asesoradas mediante los canales de información del programa del Ayuntamiento de Santander 'Receta de Actividad Físico-Deportiva y Social' para mayores de 50 años.

Así lo ha dado a conocer la concejala del área, Beatriz Pellón, que ha destacado la "respuesta positiva" de la ciudadanía a un programa de promoción de la salud que apuesta por la prescripción individualizada de actividad física y social como herramienta de prevención y mejora del bienestar.

De las más de 50 personas atendidas, un total de 10 completaron íntegramente el proceso de valoración médica y deportiva en esta primera fase de forma que ya están incorporados al sistema de entrenamiento personalizado mediante la aplicación móvil, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Llevamos muy poco tiempo con el programa en desarrollo, pero ya podemos decir que la propuesta he generado mucho interés entre los usuarios y que nuestro objetivo es fomentar su uso el próximo curso", ha incidido.

Pellón ha destacado que el programa incorpora una herramienta tecnológica específica que permite a los usuarios consultar sus rutinas, realizar el seguimiento de su actividad física y mantener una comunicación directa con los profesionales del programa.

Y ha subrayado que uno de los aspectos más importantes de esta primera fase es que los participantes continuarán su itinerario dentro del programa con la incorporación a actividades grupales previstas para el inicio del nuevo curso deportivo, en octubre, para garantizar la continuidad del proceso y favorecer la adherencia a largo plazo.

"Queremos que las personas participantes integren la actividad física y la vida social en su rutina diaria, mejorando su calidad de vida, su autonomía y su bienestar físico, emocional y social", ha apostillado.

La edil ha recordado que este programa, un compromiso de legislatura en el área de Deportes, está dirigido a personas mayores de 50 años que presenten inactividad física, sedentarismo, fragilidad o situaciones de soledad no deseada.

Tal y como ha detallado, la atención que se ofrece es totalmente individual y gratuita, adaptada a las características y necesidades de cada persona participante.

Y es que, el programa se desarrolla a través de un proceso personalizado, valoración médica individual, prescripción adaptada de actividad físico-deportiva y social, seguimiento y reevaluación, gracias a la coordinación entre profesionales del ámbito sanitario y deportivo.

Finalmente, Pellón ha recordado que las actividades se desarrollan en instalaciones deportivas municipales y espacios comunitarios de Santander, favoreciendo un acceso cercano y seguro a los recursos públicos de la ciudad.