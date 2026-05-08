Un proyecto para reducir la brecha digital en mayores gana el programa 'e2: Estudiante x Emprendedor' de CISE

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria (UC) acogió este jueves la jornada final de la XIV edición del programa 'e2: Estudiante x Emprendedor' impulsado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), en el que se proclamó ganador el proyecto llamado 'Innovars' para reducir la brecha digital en personas mayores mediante formación accesible y acompañamiento personalizado.

Los estudiantes Alba Rodríguez, Pablo Villa, Hassan Momody, Ángela Calvo y Miriam Amillas conforman este equipo, mentorizado por Isabel Rodríguez, que se hizo con los 1.500 euros del primer premio de este programa, cuyo objetivo es fomentar habilidades clave para la empleabilidad y el emprendimiento a través de metodologías ágiles y trabajo colaborativo. Cuenta con la financiación de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno regional y con la colaboración de la UC.

El segundo premio, dotado con 500 euros, recayó en el proyecto HydroLink, formado por Vanessa Morales, Eduardo David Estrada y Pablo Villa; y mentorizados por Buenaventura Gómez. Su iniciativa, ubicada dentro de la categoría ecosostenible, tiene como misión la creación de una plataforma de inteligencia hídrica.

La jornada contó, además, con la participación del vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Iñigo Casafont; la directora general de Universidades y Política Universitaria del Gobierno de Cantabria, Marta Pascual; la directora general de la Fundación UCEIF, María Begoña Torre; y el director de CISE, Nacho RodríguezNacho Rodríguez.

Durante varias semanas, los participantes han trabajado en el diseño y validación de propuestas con potencial de impacto social, económico y sostenible, acompañados por profesionales y mentores del ecosistema empresarial cántabro.

El Demo Day sirvió como cierre de esta nueva edición del programa y como espacio de encuentro entre universidad, empresa e instituciones, poniendo en valor el talento joven y la capacidad innovadora del alumnado universitario.