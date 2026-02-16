Psiquiatría Infantil de Valdecilla organiza un curso sobre salud mental y nuevas tecnologías

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas del Área de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla han organizado para este viernes y sábado, 20 y 21 de febrero, la primera edición del curso 'Horizontes en Psiquiatría Infantil'. El encuentro, que se desarrollará en el Palacio de la Magdalena, tendrá como eje central el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo emocional y conductual de niños y adolescentes, un asunto de creciente preocupación social y clínica.

Según ha informado este lunes el Gobierno de Cantabria, este curso nace con vocación de continuidad y está configurado como un espacio de encuentro entre especialistas de salud mental.

Está dirigido a profesionales sanitarios, psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, docentes y otros especialistas vinculados a la infancia y la adolescencia, que podrán formalizar su inscripción hasta este miércoles, 18 de febrero, a través del formulario online habilitado en la página web oficial del congreso (https://2026.horizontespsiquiatriainfantil.com).

La jornada del viernes 20 arrancará a las 15.30 horas con la inauguración oficial, seguida de la conferencia 'Bienestar emocional en la era digital y posdigital. Impacto del cambio de época en el individuo y en lo colectivo', a cargo de la psicóloga clínica Mónica Ruiz, que abordará cómo el entorno digital ha transformado las relaciones, la identidad y la construcción del bienestar, tanto a nivel individual como comunitario.

El programa continuará con una ponencia sobre el impacto de las pantallas en el neurodesarrollo de 0 a 6 años, impartida por la psiquiatra Azul Forti, especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Centro Achega Psicoloxía de Vigo; y con una reflexión sobre género y riesgos sexuales vinculados al uso de pantallas, a cargo del psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil (USMIJ) de Valdecilla, Álvaro Tamayo.

Tras el debate, el psiquiatra Ignacio Civeira presentará la experiencia del Hospital Gregorio Marañón en adicciones tecnológicas en personas con trastorno del espectro del autismo.

La primera jornada concluirá con la presentación del informe del Comité de Personas Expertas para el Desarrollo de un Entorno Digital Seguro para la Juventud y la Infancia, que expondrá la psiquiatra Abigail Huertas, miembro de dicho comité y psiquiatra en el Hospital Gregorio Marañón.

El debate final permitirá extraer conclusiones sobre la necesidad de marcos regulatorios y estrategias preventivas que protejan a la infancia en los entornos digitales.

La jornada del sábado 21 comenzará con una mesa redonda dedicada a las nuevas tecnologías como factor de riesgo en el desarrollo de trastornos mentales. Moderada por la enfermera de Salud Mental del Hospital de Día Infanto-juvenil del HUMV, Marina Manjón, contará con Germán García (psiquiatra), Susana Samaniego (psicóloga clínica) y Soraya Otero (psiquiatra), profesionales de la USMIJ de Valdecilla, que abordarán la relación entre redes sociales, ansiedad y desesperanza en la adolescencia; el impacto sociocultural en los trastornos de la conducta alimentaria; y la interacción bidireccional entre TDAH y nuevas tecnologías.

A continuación, una segunda mesa redonda moderada por la psicóloga clínica Emma Noval se centrará en la adicción a nuevas tecnologías y los programas de intervención en el ámbito infantojuvenil. Se presentará el Programa 'Pantallas', coordinado por el psiquiatra del HUMV Miguel Mamajón, como modelo de abordaje del uso problemático de dispositivos en adolescentes, y se analizará el papel de los tratamientos farmacológicos en las adicciones comportamentales de la mano de Beatriz Payá, jefa de Sección del Área de Psiquiatría Infantil de Valdecilla y promotora del curso.

La recta final del curso incluirá la ponencia 'Navegando en un mundo digital: Desafíos y oportunidades para la salud mental de niños y adolescentes', a cargo del coordinador del Plan de Salud Mental de Cantabria, Amador Priede.

El programa se completará con una mesa moderada por la filóloga, docente y escritora Carmela Greciet sobre protección jurídica y seguridad del menor en entornos digitales, con la participación del magistrado José Arsuaga y del jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Salud, Joaquín Cayón, que aportarán una visión complementaria desde el ámbito legal e institucional.

Con esta iniciativa, el Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla refuerza su compromiso con la formación y la actualización científica ante uno de los principales retos actuales en salud mental infanto-juvenil: comprender y abordar el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de niños y adolescentes.