El PSOE advierte que la carretera Reinosa-Potes supondrá un "atentado medioambiental" para la Cordillera Cantábrica

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha advertido que la carretera Reinosa-Potes proyectada por el Gobierno regional (PP) supondrá un "atentado medioambiental" para la Cordillera Cantábrica, pues implicará "romper este corredor verde, provocando desequilibrios en el ecosistema de la zona y causando problemas a la fauna y a la biodiversidad".

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, que ha mostrado su preocupación por esta construcción en una zona que está dentro de la RED Natura 2000 europea, y para la que el Ejecutivo indicó la semana pasada que está ultimando el estudio informativo.

"Es indignante e impotente que la obra en materia de infraestructuras más costosa de la historia de Cantabria no sea para beneficiar a los vecinos y vecinas de las zonas de Campoo y Liébana, sino para destrozar nuestros espacios naturales protegidos y poner a Cantabria al servicio de la masificación turística", ha denunciado en un comunicado.

Para la portavoz socialista, esta "faraónica obra", la de mayor coste en la historia de Cantabria -unos 100 millones de euros- en vez de una inversión "va a suponer un gasto para todos los cántabros, ya que se va a realizar con fines únicamente turísticos y no se van a beneficiar de ella los vecinos y vecinas de la zona".

Además, Quiñones ha señalado que "esta carretera no comunica Reinosa con Potes sino Brañavieja con Pesaguero, a donde se tarda 45 minutos desde Potes", por lo que la considera una carretera entre dos puertos de montaña que "sería difícilmente transitable en días de temporal de invierno".

"Cuando esté terminada la mejora del Desfiladero de la Hermida, los lebaniegos tardarían mucho menos en conectar con Reinosa a través de la autovía que subiendo 45 minutos a Pesaguero para llegar a esta carretera", ha argumentado.

CARRETERA 'FAKE'

Es por ello que la ha calificado como una "carretera 'fake', que ni conecta Reinosa y Potes ni va a ver nunca la luz porque además de ser el mayor atentado medioambiental es inviable".

"Se han gastado más de 400.000 euros en un estudio para hacer una carretera que saben que jamás va a existir únicamente con la intención de distraer la atención, de prometer a campurrianos y lebaniegos una conexión que es inviable entre las dos cabeceras de comarca para justificar que no están haciendo nada para solucionar los problemas urgentes de ambas comarcas", ha criticado Quiñones.

Así, ha destacado que "mientras hablan de esta carretera no hablan del matadero de Liébana o de la falta de médicos en los consultorios rurales y en los SUAP de ambas comarcas".

INVERSIONES URGENTES

En este sentido, ha afirmado que "la única beneficiada por esta obra será la empresa que la ejecute", mientras los vecinos "van a perder lo más valioso que tienen, que es su entorno natural".

Quiñones considera "descomunal" el coste de la obra cuando "hay inversiones más urgentes para mejorar la vida de los cántabros que esta carretera pensada para masificar más el turismo".

"Se trata de un atentado contra nuestro patrimonio natural y paisajístico, contra uno de los espacios naturales de mayor valor, que va a romper este corredor verde de la Cordillera Cantábrica y que además se va a realizar en una zona donde se está llevando a cabo el plan de recuperación del oso pardo, poniendo en grave peligro la recuperación de la especie", ha insistido.

Y ha recordado que entre las alternativas contempladas se encontraba llevar a cabo la carretera por la zona de Palencia, pero ha sido descartada porque la normativa de Castilla y León impide construir nuevas carreteras en su espacio rural. "Lo que no vale para Castilla y León, gobernando el PP, sí vale para Cantabria gobernando el mismo PP. Son pura coherencia", ha criticado.

Al hilo, ha reiterado que "esta infraestructura supondrá la destrucción de un corredor ecológico de gran valor, que incluye cuatro espacios de la Red Natura 2000, un marco de protección europea creado para garantizar la conservación de los espacios naturales más valiosos".

Además, "podría comprometer la supervivencia de robledales y hayedos de interés comunitario y podría fragmentar los hábitats, por ejemplo, de la perdiz pardilla o el oso pardo".

Por último, para Quiñones "tampoco tienen cabida las explicaciones que da el Gobierno de Cantabria para justificar esta costosísima obra aludiendo a la accesibilidad de las ambulancias", ya que ha denunciado que el Gobierno "ha eliminado buena parte de la atención médica en la zona rural y apenas hay médicos".

Frente a ello, ha defendido la construcción del helipuerto de Valdecilla, "que eso sí que realmente va a acortar la distancia sanitaria de todos esos valles".