El PSOE aprueba con 64% de votos la gestión de Zuloaga: "Dejo el timón, pero cojo el remo"

"Hoy no acaba nada. Esto es un punto y seguido. Aquí hay que seguir trabajando todos, yo el primero, no lo dudéis nunca", ha dicho

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XV Congreso Regional del PSOE de Cantabria, que se celebra este fin de semana en Santander, ha aprobado con un 64 por ciento de los votos de los delegados asistentes al cónclave la gestión de la Ejecutiva saliente, encabezada por Pablo Zuloaga, a quien hace un mes arrebató el liderazgo Pedro Casares, nuevo secretario general del partido.

En concreto, su antecesor en el cargo y la anterior dirección han recibido 125 papeletas a favor, 45 en contra y 23 abstenciones de los delegados que han votado en el cónclave tras el debate del informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) saliente.

"Dejo el timón, pero cojo el remo", ha manifestado Zuloaga durante su intervención para exponer y defender la labor realizada en los ocho años que ha estado al frente del partido, y en los que a su juicio ha salido "fortalecido".

Al dirigirse a los socialistas asistentes al congreso, les ha pedido que no le 'despidan' porque "me quedo, no me voy a ningún lado", ha aclarado Zuloaga a la militancia.

"Hoy paso a ser un militante más, como el que se afilió en Bezana, sin saber exactamente qué era lo que venía por delante (fue alcalde de ese municipio, delegado del Gobierno y vicepresidente autonómico). Hoy -ha proseguido- renuevo mi ilusión de militante, como el primer día".

"Dejo el timón, pero cojo el remo", ha precisado Zuloaga, indicando a continuación que lo cogerá "por el mango para remar" y que lo hará "en la buena dirección", en la que marque la nueva ejecutiva del partido.

Siguiendo con el símil marinero, el exsecretario general del PSC ha indicado que lo que hace ahora es "pasar el timón a Pedro" Casares, al que desea "un mar en calma",

Así las cosas, "hoy no acaba nada", ha enfatizado el también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Cantabria, que entiende el cónclave con el se renueva la dirección del PSC como "un punto y seguido. Aquí hay que seguir trabajando, todos y todas, yo el primero, no lo dudéis nunca", ha asegurado a los afiliados.

PSOE MÁS FORTALECIDO

Por lo demás, Pablo Zuloaga ha agradecido la "oportunidad" de haber podido "escribir ocho años de la historia" de un PSOE que deja "absolutamente saneado" desde el punto de vista económico, con un remanente de tesorería que ha cifrado en 410.000 euros.

También ha mostrado el "orgullo", la "ilusión" y la "satisfacción" que siente por haber conseguido "fortalecer" al partido y que la tarea realizada en sus dos mandatos se mida, como ha subrayado, con "más" afiliados, votos, alcaldes o diputados, además de con "grandes aciertos" en la gestión y una "gran impronta" en la labor de oposición al PP.

Por lo demás, y para finalizar, ya con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán dentro de poco más de dos años, Zuloaga se ha comprometido a que el PSOE gane los comicios en 2027.

"Siempre he defendido un PSOE fuerte en Cantabria. Y hoy lo somos, con más militantes, más votos y más diputados. Hoy paso el timón y recojo el remo. Remaré siempre en la buena dirección. Buena mar, compañeros. Buen congreso. Suerte y aciertos, Pedro Casares", ha deseado Zuloaga a su sucesor en un mensaje publicado en la red social X.