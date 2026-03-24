El PSOE sobre el auto de El Bocal: "Desmonta el relato del PP para diluir responsabilidades entre administraciones"

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, considera que el auto de la magistrada que instruye la causa judicial por el suceso mortal de El Bocal conocido este martes "desmonta el relato sostenido hasta ahora por el Partido Popular, basado en diluir responsabilidades entre administraciones".

"Durante semanas hemos escuchado excusas. Que si no era competencia, que sí correspondía a otra administración... El auto deja claro que eso no exime a nadie cuando hay una infraestructura en mal estado y un riesgo evidente para la ciudadanía", ha señalado el socialista, que ha indicado que el escrito "apunta a responsabilidades y desmonta la excusa de que aquí nadie tenía que hacer nada".

Así se ha pronunciado tras el auto judicial de la instructora de la causa que, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, determina que el mantenimiento de la pasarela correspondía a la Demarcación de Costas.

Tras concluir esto, dirige acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.

Por otra parte, el auto señala que el Ayuntamiento "ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público" y, detectado un riesgo "debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración".

"MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS"

A juicio de Fernández, el auto "marca un antes y un después al señalar que existían obligaciones de mantenimiento y al investigar ya a responsables concretos".

"El auto de la jueza es claro: aquí no estamos ante un vacío, sino ante una posible dejación de funciones. Se investigan responsabilidades porque había deberes que cumplir", ha subrayado el socialista.

Además, entiende que "confirma un fallo grave en la cadena de control y seguridad de la pasarela" que colapsó el pasado 3 de marzo, cayendo al mar y a las rocas los siete jóvenes que se encontraban sobre ella, seis de los cuales fallecieron.

Fernández considera que lo ocurrido en El Bocal "no es mala suerte" sino "no haber actuado a tiempo". "Había quejas vecinales. Había alertas. Y hubo una llamada apenas 24 horas antes de la tragedia", ha dicho el socialista en relación a la llamada que un vecino realizó el 2 de marzo al 112 para informar del mal estado de la pasarela que al día siguiente colapsó, dando traslado desde este servicio de emergencias a un agente de la Policía Local que no abrió incidencia.

Además, el portavoz socialista ha acusado a la alcaldesa de tratar de "desplazar la responsabilidad hacia los niveles más bajos de la administración".

"La alcaldesa ha optado por culpar al último eslabón, a la Policía Local, en lugar de asumir su responsabilidad política. Y eso es profundamente injusto", le ha reprochado.

Y es que, según ha dicho, la Policía Local está "bajo mínimos, sin mandos intermedios suficientes, con escasos medios y, lo que es más grave, sin protocolos claros para atender las llamadas de los ciudadanos". "No se puede exigir eficacia cuando se gobierna desde la dejadez", ha señalado.

"El problema no es quien recibe la llamada. El problema es qué hace el Ayuntamiento cuando recibe una alerta de riesgo. Y ahí es donde han fallado quienes tenían que tomar decisiones", ha añadido.

El PSOE considera también que el auto judicial abre una fase "en la que deben asumirse también responsabilidades políticas". "La justicia dirá quién tiene responsabilidad penal o administrativa. Pero la responsabilidad política ya existe: es la de no haber prevenido lo que era evitable", ha señalado.

Además, ha aludido a la moción aprobada en 2019 para revisar el estado de estas infraestructuras, que "el equipo de Gobierno nunca llegó a ejecutar". "No es un fallo puntual: es una inacción sostenida en el tiempo. Se sabía y no se hizo nada", ha señalado.

El portavoz socialista ha reclamado "un cambio profundo en la gestión municipal para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse".

"No puede haber una ciudad donde los vecinos avisan del peligro y la respuesta es el silencio. Gobernar es anticiparse, y aquí se llegó tarde. Demasiado tarde", ha concluido.