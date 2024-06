El PSOE califica el primer año de legislatura de Igual como "un año más perdido para Santander"

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, ha calificado el primer año de legislatura en la ciudad como "un año más perdido con Gema Igual" y ha afirmado que "el propio balance" de la alcaldesa 'popular' "demuestra que no sabe las necesidades de la ciudad" y que "no conoce los problemas reales de los vecinos", así como que no tiene la "ambición de transformar Santander que debería tener".

Así lo ha dicho durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal que ha tenido lugar este jueves, en la que ha hecho referencia al balance que la alcaldesa ha realizado hoy de su primer año de legislatura, en el que a su juicio, "habla de lo que nadie habla y nadie espera de un alcalde", como por ejemplo, "si se han reforzado áreas de gobierno o de proyectos de la ciudad en los que intervienen otras administraciones como el Gobierno de España o el de Cantabria", ha criticado el socialista.

En este sentido, Casares ha recordado que ni la ampliación del PCTCAN, ni la reordenación ferroviaria o la rehabilitación integral de El Cabildo "dependen solo y exclusivamente del Ayuntamiento", por lo que "Igual no ha hablado de ningún proyecto propio para la ciudad".

El secretario general de los socialistas santanderinos ha señalado que "nada en Santander está mejor o más avanzado que hace un año, pero sí podemos decir que todo ha ido a peor", en línea con el balance que también ha hecho el portavoz del grupo municipal, Daniel Fernández.

Así, Casares se ha referido a que los problemas de "abandono en los barrios han aumentado", a que las políticas de regeneración y rehabilitación "brillan por su ausencia", a que la mejora de la red de transporte público "no se contempla", que la limpieza de las calles y la recogida de basuras "cuesta más que hace un año" pero "funciona igual de mal que antes y no hay verdaderas políticas culturales y deportivas", ha criticado.

También ha denunciado que en un año "no se ha avanzado" en políticas sociales, de empleo o de vivienda para atraer a jóvenes o retener a los santanderinos para desarrollar su proyecto vital en la ciudad.

Al respecto, ha subrayado que el problema de la vivienda en Santander "es el principal asunto del que debería estar hablando Igual", pero "ni está ni se le espera en la búsqueda de oportunidades para la construcción de vivienda pública en alquiler o venta de precio asequible".

Para Casares, las prioridades de la alcaldesa "no son las prioridades de la mayoría de los vecinos de la ciudad", y lo que a su juicio "es más alarmante" es el hecho de que "esa falta de ambición, de ganas de transformar y de mejorar Santander nos están haciendo perder proyectos que podríamos estar haciendo con inversiones procedentes de los fondos europeos como están haciendo otras ciudades".

Finalmente, ha opinado que "la paralización de la ciudad va a hacer despertar a la mayoría de santanderinos para apostar definitivamente por un cambio en 2027".

"Ya toca el cambio en Santander tras 50 años de gobiernos de los mismos y tenemos al mejor equipo para lograrlo", ha concluido el socialista.