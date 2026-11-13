PSOE de Cantabria inicia la campaña recorriendo siete municipios "para escuchar las propuestas de la ciudadanía"

Pedro Casares y Susana Herrán en su visita a Ramales de la Victoria - PSOE

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha iniciado este viernes la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre recorriendo siete municipios de la comunidad autónoma para escuchar las sugerencias ciudadanas.

"Vamos a recorrer cada rincón de Cantabria para escuchar las propuestas de la ciudadanía para que España siga avanzando con el PSOE a partir del 29 de noviembre", ha expresado el secretario general del partido en Cantabria, Pedro Casares.

En concreto, Casares, junto a los candidatos al Congreso de los Diputados, Susana Herrán y Eduardo Magaldi, ha visitado el mercado semanal de Ramales de la Victoria, donde también han mantenido un encuentro con el alcalde, César García.

Posteriormente han recorrido las calles de Laredo con miembros de la Agrupación Local para trasladar a los vecinos sus iniciativas para que "España siga siendo un país de avances y progreso" frente a los "retrocesos y recortes que se avecinan con el PP y Vox".

El líder socialista y los dos candidatos también han visitado Conservas Ana María, en Santoña, municipio en el que han participado en el reparto de propaganda electoral en el stand instalado en la Plaza de San Antonio.

Por otro lado, la candidata socialista al Senado, Paz de la Cuesta, y la número 3 en la lista al Congreso, Gema Fernández, junto a la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, y la secretaria de Política Social, Toñi Mora, se han acercado a la zona de Valles Pasiegos.

Tras recorrer el mercado semanal de Sarón (Santa María de Cayón), han visitado Villacarriedo y Selaya donde han estado en varias empresas agroalimentarias.

La candidata al Senado, Paloma Palacio, junto a Carmen González Caballero, secretaria de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria general del PSOE de Santoña; el secretario de Salud de la Ejecutiva Autonómica, Marcos Agudo y el secretario de Juventudes Socialistas, Fran Cano, han visitado el mercado semanal de Guriezo acompañados de la secretaria general de los socialistas en el municipio, Binta Benarra, y posteriormente han recorrido Santoña para explicar a los vecinos las propuestas del PSOE.

A estas visitas de la primera jornada de campaña electoral se suma el encuentro que los socialistas han mantenido por la mañana en Santander con las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO y los secretarios generales de ambos sindicatos, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente.

Igualmente, durante este viernes, el PSOE ha instalado carpas informativas en Santander, Torrelavega, Camargo, Santoña y Ramales de la Victoria.