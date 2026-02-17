El PSOE de Cantabria respalda la moción de censura que su partido en Reinosa "negocia" con PRC

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria respalda la moción de censura que su partido en Reinosa está "dialogando y negociando" con el PRC para desalojar al alcalde, el 'popular' José Luis López Vielba, tras romper el pacto con los regionalistas y gobernar en minoría, con cuatro de trece concejales.

El secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, ha confirmado el apoyo de esta formación a la decisión que tome la agrupación local en relación a la moción, y ha incidido al respecto que la decisión de presentarla corresponde "exclusivamente" a la agrupación.

En este sentido, Casares ha confirmado este martes a preguntas de los periodistas que los socialistas de Reinosa están "dialogando y negociando" con los regionalistas para ver, ha dicho, "si son capaces de ponerse de acuerdo para algo muy importante que es el bien de Reinosa" (el PRC hizo público el pasado viernes su disposición a apoyar la moción). A partir de ahí, ha comentado que no sabe "qué va a pasar finalmente".

Lo que sí sabe el también delegado del Gobierno en Cantabria es que el PP "no ha gestionado bien" la ciudad y que en estos dos años y medio de legislatura "los proyectos que podían impulsar la comarca de Campoo y Reinosa están parados", mientras que -ha añadido- los problemas del día a día del Ayuntamiento "no se solucionan".

Algo de lo que Casares ha responsabilizado "exclusivamente" a los 'populares' y ha apostillado que el tiempo "ha dado la razón" a los socialistas, en el sentido de que ya advirtieron que este equipo de Gobierno iba a conducir al Consistorio "a la parálisis".

Además, el líder de los socialistas cántabros ha sumado a esta situación que el Gobierno de Cantabria --también del PP-- no tiene ningún proyecto "importante" de apoyo a Reinosa.

Ante esto, ha apelado a "la responsabilidad de todos los partidos" para intentar "poner fin a esta situación". "Los pasos que se tengan que dar tienen que ser por el bien de la ciudad (...) para poner fin a la parálisis que vive", ha defendido.

Al hilo, Casares ha remarcado que el PSOE ganó las elecciones municipales del 2023 y que el PP y PRC pactaron un equipo de Gobierno "frente a la lista más votada", que encabezó Sergio Balbontín. En este punto, ha cuestionado que los 'populares' "siempre defienden que tiene que gobernar la lista más votada, hasta que viene otra lista más votada y no son ellos: entonces pactan. Lo uno y lo contrario todo el tiempo", ha apostillado.

El secretario general del PSOE de Cantabria ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras el acto de conmemoración del 202 aniversario de la Policía Nacional.